274元電費發票中千萬！ 　幸運得主在台電「這區」用戶

▲台電雲林區處電費收據開出統一發票千萬大獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「電費收據就是發票」財政部日前公布2022年11、12月統一發票千萬大獎名單15位得主，其中一張是台電雲林區營業處開出274元的繳電費收據。台電雲林區營業處本除了恭喜這位幸運得主外，也提醒民眾，繳費單據等同發票，務必攜帶該張電費單據紙本在期限內前往兌獎，以免錯失領獎期。

台電雲林區處指出，不少民眾其實還不知道，電費繳費單據其實就是發票，單據上會有電子載具號碼，一旦中獎，台電會主動寄發通知，中獎者需憑紙本收據兌獎，電費代繳戶之發票小額獎金則直接匯入原扣款帳戶。台電目前除了已推出結合7大行動支付及台灣PAY 業者，掃描帳單QR Code就可繳費外，更推出「台灣電力APP」，民眾可直接線上刷卡繳費，並解決保存紙本單據的問題。

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台電雲林區處說明，「台灣電力APP」提供便利的用電e服務，結合繳交電費、用電申請、停電報修、搬家結算與電子帳單等多項功能，其中的「搬家結算」功能讓民眾搬家繳電費更方便，以往中途結清電費，需到營業據點臨櫃申辦，現在「台灣電力APP」提供線上結算，民眾輸入電表指數即可自動計算電費，並以信用卡或條碼繳費，亦可選擇拍攝電表照片上傳，由台電公司結算後，再透過APP推播通知民眾繳費。

台電公司表示，未來會持續精進提供多元功能項目，提供更便利、更貼心服務。另台電雲林區處也鼓勵民眾申辦電子帳單，民眾除享有每期每電號10元電費折扣外，也響應節能減碳。