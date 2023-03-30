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1、2月發票「26張中獎地點」出爐！他靠1289元情趣用品中走千萬

▲▼買1289元情趣用品中走千萬。（圖／翻攝Dr.情趣官網）

▲有人買1289元情趣用品中走千萬獎。（圖／翻攝Dr.情趣官網）

記者許力方／台北報導

財政部賦稅署30日公布1、2月期統一發票中獎清冊，1000萬元特別獎獎號為「06634385」，開出了14張，光是超商就佔了6張，有人只花20元在萊爾富超商買綠茶中獎，還有人付30元Uber外送費30元抱走1000萬元，特別的是，這次最高消費金額出現在台北市的情趣用品店，有消費者買私密用品1289元中了大獎。

根據中獎清冊，這次14張1000萬元特別獎中獎發票中，有7張消費金額在百元以下，最低一張只花20元，在新北市五股西雲路上的萊爾富超商買一瓶綠茶中了獎，另一張只花30元的，則是付給Uber eats外送平台外送費，幸運獲得財神爺眷顧。其餘包括在台中西屯7-ELEVEN買36元食品、在新竹竹東的中油站加油45元、台中大里的全家超商花58元買食品、在新竹竹北的7-ELEVEN買65元食品，以及在竹科園區7-ELEVEN買90元食品，7張都只花不到100元就中獎。

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至於最高消費金額，則是開在台北市中正區忠孝西路一段上知名情趣用品店「Dr.情趣」，有民眾花1289元買私密用品，抱走了1000萬元獎金。

▲▼112年01-02月統一發票特別獎、特獎中獎清冊。（圖／記者許力方製）

▲1、2月統一發票1000萬元特別獎中獎清冊，點圖可放大。（圖／記者許力方製）

1、2月期統一發票200萬元特獎號碼是「66882140」，開出12張。最低消費金額僅花28元，在苗栗苑裡的7-ELEVEN買麵包就中200萬元，以及屏東長治全家有人買35元飲料也抱走獎項。最高金額則是開在momo購物網，有民眾花1萬2999元買手機，幸運獲獎。

財政部賦稅署提醒，1、2月期中獎統一發票領獎期間為4月6日至7月5日，若使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；如開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎APP只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。

▲▼112年01-02月統一發票特別獎、特獎中獎清冊。（圖／記者許力方製）

▲1、2月統一發票200萬元特獎中獎清冊，點圖可放大。（圖／記者許力方製）

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