騎車花45元加油「發票中千萬」！獎落這縣市　他買20元綠茶也中獎

▲有民眾花45元加油，竟爽中1000萬發票。（示意圖，非本文當事人／ETtoday資料照）

記者閔文昱／綜合報導

財政部賦稅署3月30日公布1、2月期統一發票中獎清冊，1000萬元特別獎獎號為「06634385」，開出了14張，其中，有人只花45元加油，就幸運抱走千萬大獎，快看看手上的發票，也許幸運兒就是你！

財政部3月30日下午公布112年1、2月期統一發票千萬特別獎、200萬特獎等中獎清冊。財政部統計，本期1000萬特別獎開出14張，200萬特獎則開出12張。而這次14張1000萬元特別獎中獎發票中，有7張消費金額在百元以下，最低一張只花20元，在新北市五股西雲路上的萊爾富超商買一瓶綠茶中了獎，另一張只花30元的，則是付給Uber eats外送平台外送費，幸運獲得財神爺眷顧。

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▲1、2月統一發票1000萬元特別獎中獎清冊，點圖可放大。（圖／記者許力方製）

另外，有民眾則是到新竹縣竹東鎮東林路105號的中油加油站，花了45元為機車加油，就幸運中了1000萬元，超級強運令人稱羨。；至於最高消費金額，則是開在台北市中正區忠孝西路一段上知名情趣用品店「Dr.情趣」，有民眾花1289元買私密用品，抱走了1000萬元獎金。

112年1、2月統一發票千萬特別獎獎號為「06634385」、200萬元特獎號碼則是「66882140」。3組頭獎（獎金20萬元）中獎號碼則為「25722152」、「93412693」及「16957025」。

▲1、2月統一發票。（圖／《ETtoday新聞雲》製作）

財政部賦稅署提醒，1、2月期中獎統一發票領獎期間為4月6日至7月5日，若使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；如開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎APP只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。