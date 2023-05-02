陳水扁讚時力「真正負責任的黨團」　喊話選罷法修法應符合比例原則

▲陳水扁拜會時力黨團。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞並面臨解職，近期將發監執行，而政院近期提出選罷法修正草案，規定涉犯《洗錢防制法》終身不得參選。讓陳致中父親、前總統陳水扁大為不滿，2日更到各立院黨團拜訪，陳水扁表示，時代力量才是真正負責任的黨團，縱使有必要限制參政權也必須符合比例原則，所以時力立委提到按照刑度來決定。

針對公職人員選舉罷免法第26條的黑金槍毒修法，時代力量立委邱顯智指出，黑金政治是台灣政治的沉痾、國人深惡痛絕，黑道介入政治、欺壓善良老百姓甚至左右政治走向，都讓國人深惡痛絕，現在問題是要用什麼樣方式處理。

邱顯智指出，行政院版本的方式，透過貪汙治罪條例、組織犯罪條例、賄選、洗錢防制法等罪名，不管判免刑、緩刑，只要牽涉到這樣的罪，基本上就是終身不得參選，時力黨團認為，台灣民主化30年來，參政權、公民權相當珍貴，若要限制要非常謹慎。

邱顯智指出，這種罪名態樣多端，牽涉到這個就終身不得參選，比較法上也沒有此例，而時力黨團提出的版本希望精細化、用刑度去分，比如判三年以上就限制五年不得參選、判五年以上限制七年以上不得參選、判七年以上就限制十年不得參選。

邱顯智表示，時力黨團的提案比較能兼顧不同犯罪類型狀況，而政院提出的版本，有過度限制人民參政權的疑慮，會在黨團協商進一步討論。

陳水扁指出，感謝總召、副總召，自己在媒體報導略有所聞，也看到時代力量立委在委員會的發言，這才是真正負責任的黨團，提的版本已經可以兼顧憲法所保障的參政權，縱使有必要限制也必須符合比例原則，所以邱顯智提到按照刑度來決定。

陳水扁解釋，除了死刑無期徒刑褫奪公權終身之外，其他有期徒刑的案子 判決褫奪公權頂多10年，若透過立法就要超過10年的褫奪公權，就已經超越法官，那三權分立、五權分立有這麼大權利嗎？何況又是終身褫奪公權，等同於判無期徒刑跟死刑，這是很嚴重的事情，這也是為什麼自己必須親自走一趟立院黨團。

陳水扁表示，要告訴蔡英文、陳建仁，此事茲事體大，人民參政權由憲法保障，要取消非同小可，何況整個公職人員選罷法竟抄襲總統副總統選罷法，對總統副總統最嚴格限制大家沒話講，但要參選里長、代表也要比照總統是否有必要？立法院何德何能透過立法，把年輕時代所犯的錯誤變得一輩子不得原諒？那就不用更生。

時代力量立委陳椒華表示，時代力量希望對事不對人、不要因人設事，別為了處理某個一時性問題或人，就恣意訂定廢除或改變標準，希望能對長久促進民主發展的標準來修法，希望立院在三讀前能對選罷法做最妥適討論。

時力黨團主張，法律的修正不該因人設事，或為了滿足一時性的政治利益。所有公共議題都應該切事地獲得討論，以兼顧不同的價值，建立一個禁得起憲法和人民考驗，能夠長久促進台灣發展的法律。因此，時力黨團自行政院提出《公職人員選舉罷免法》修正草案以來，即對其限制參政權之規範合憲性提出擔憂。

時力黨團表示，對於行政院版《公職人員選舉罷免法》修正草案的排黑條款，時力黨團認為，不分輕重、一律永久剝奪所謂「染黑」者投身政治的權利，這樣的作法有待商榷。時力黨團已透過記者會，以及在內政委員會的質詢、法案審查中，多次表達了這樣的立場。

時力黨團指出，追求更公平、更清廉的民主政治，積極立法打擊黑金是時力黨團的長期主張，因此時力黨團也提出《公益揭發保護法》等法律草案，期許透過保護揭弊者，讓臺灣的政治更加健全。然而，對所有國民的基本權利限制都應顧及比例原則與平等原則，就算是前科者的基本權利也是如此。

時力表示，為了兼顧公益與人權，時力黨團提出的《公職人員選舉罷免法》修正草案，試圖設計出更有層次的分級，和更著重犯行的「政治威脅性」和「嚴重性」的分類，期以更合理的分級分類，來兼顧人權保障與公共利益。

時力黨團呼籲，立法者及公民社會能集思廣益，設計出適合臺灣的制度，一起為民主的長遠發展努力。