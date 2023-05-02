陳水扁睽違23年進立法院　「榮譽顧問」身分讓他進出無須登記

▲陳水扁今到立法院遞狀請願，王美惠、賴惠員全程在旁陪同。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統陳水扁今（2日）到立法院3個黨團遞請願書，據了解是陳睽違23年首次踏進國會。陳今在立法院全程有民進黨立委賴惠員、王美惠陪同，駐立法院的保六總隊及北市警皆派員戒備。由於陳水扁先前曾任立法委員，卸任後為「立法院榮譽顧問」，進出可以不用登記。

陳水扁認為行政院版《選罷法》修正草案，涉及違反比例原則，昨晚預告今向總統府、行政院與立法院4個黨團提出訴願，不過由於國民黨團三長下午皆不在立法院，因此陳此次僅見到3個黨團。當陳結束總統府、行政院行程後，下午近4時許抵達立法院，除有賴惠員跟王美惠在大門接待會，與一般民眾不同的是，陳可以不登記就直接走進國會。

立法院秘書處指出，每個立委都是立法院的榮譽顧問，所以陳進入立法院本來就沒有問題，但由於陳今天有請願，所以有議事處跟黨團接待。

由於民進黨團辦公室在立法院，民眾黨團與時代力量黨團辦公室則在立法院青島一館，兩者相隔一條馬路，所以據記者粗估，含便衣警在內大約逾30名員警在路口戒備，而警方也透露保六總隊與北市警皆有派員。

另外，據王美惠陪同陳水扁行走過程中的聊天內容，此次是陳水扁睽違約23年再次踏入立法院。