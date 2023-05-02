陳水扁批洗錢防制法淪參政防制法　「神愛世人、神也愛更生人」

▲前總統陳水扁5/2走上凱道行使憲法請願權。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞並面臨解職，11日將發監執行，而政院近期提出選罷法修正草案，規定涉犯《洗錢防制法》終身不得參選。讓陳致中父親、前總統陳水扁大為不滿，陳水扁受訪時強調，神愛世人、神也愛罪人、神也愛更生人，自己做過總統，洗錢防制法卻淪為參政防制法，要剝奪人家的參政權終身，自己看不下去。

陳水扁強調，自己並不是為自己兒子陳致中奔走，而是為類似案件的所有國人，一旦他們在年輕時偶蹈法網，是不是一定要透過立法，剝奪他們一輩子的參政權？這才是自己比較關心的。

陳水扁表示，陳致中5月11日就要去服刑，都認了也不得不接受，自己擔任台北市議會議員也沒做滿，一任3年一個月又三天就入獄去了，而陳致中選了3次，第一次全高雄市最高票，第三次選區最高票，但三任12年只做了5年這是他的命，他的政治之路就是這麼坎坷，這些都沒有話講，也不能夠怪誰，所以跟陳致中這次被判刑一點都沒關係，

陳水扁直言，自己做過總統，深知洗錢防制法不是這樣用的，2005年總統任內為了回應世界潮流，相關部會草擬這樣一個洗錢防制法，時間倉促、包山包海，可以說是一個大拼盤，但為了洗錢防制可以多做、不能少做，沒想到事隔多年竟然被誤用、淪為參政防制法，要剝奪人家的參政權終身，這是自己看不下去的地方。

陳水扁表示，今天來拜會黨團前，為什麼要向陳建仁院長來請願？因為他不只是科學家、政治家更是宗教家，神愛世人、神也愛罪人、神也愛更生人，今天他的前任所提出20天之內選罷法修正草案，公職人員部分竟然抄襲總統副總統版本，這樣符合比例原則嗎？

陳水扁批評，一個選村長、里長代表的人，他的參選資格被剝奪竟然比照總統職，權利義務完全不符比例，20天之內提出那樣的一個抄襲的版本，飆車、民粹也就過去了，現在大家經過委員會審查，真的有很多問題，大家應該要靜下來、理智理性好好討論。

陳水扁表示，確實前任院長20天之內倉促草擬、有非常不夠周延的地方，甚至不符合比例原則的違憲爭議、茲事體大，呼籲所有黨團，不要立惡法再來叫說「你就去釋憲就好？」明知道有違憲爭議、不符合比例原則，在立法、修法過程 就要慎重，不是隨便通過惡法，說你不服去釋憲，這是不對、不負責任的。