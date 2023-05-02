台東警強力反詐！　5／5舉辦「全民防詐—藝起發聲」活動

▲內政部警政署5月5日舉辦「全民防詐-藝起發聲」活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近年詐騙猖獗，運用各式管道手機簡訊、電子郵件、通訊軟體(如Line、FaceBook、Instagrasm、Telegram)與民眾接觸，並以6項「假網拍、假投資、解除分期付款、假檢警、假愛情交友及假冒親友詐騙」等常見詐欺手法詐騙民眾，且詐騙集團除詐騙民眾荷包內存款外，更積極的運用各種方式取得民眾名下帳戶存簿、金融卡、帳戶密碼、網路銀行帳號密碼、個人持身分證自拍照片等含有個人信用之資料，藉此作為詐騙他人使用之工具，使得受詐民眾遭受二次傷害，淪為詐騙集團的代罪羔羊。

為此台東分局透過結合各式活動前往民眾、公司之聚會場所，向在場民眾實施「識詐技巧」宣導，並推廣內政部警政署於5日13時至16時邀請近40位藝人，以網路直播方式舉辦「全民防詐-藝起發聲」活動，警民合作共同站出來防詐騙，手拉手相互提醒避免受騙。

台東警察分局指出「識詐」的重要性，面對不斷推陳出新的詐騙手法，需要謹慎再謹慎，查證再查證，多花一分鐘避免淪為受詐冤大頭。接獲任何可疑電話請直接撥打165反詐騙諮詢專線、或向打110查證、抑或是向鄰近派出所員警求證，以確保自身財產安全。