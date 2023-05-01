台東慢食推動獲國際貴賓高度肯定　

▲來自義大利、菲律賓、印度、馬來西亞的國際慢食代表，受邀參加台東縣政府舉辦的台東慢食節活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



來自義大利、菲律賓、印度、馬來西亞的國際慢食代表，受邀參加台東縣政府舉辦的台東慢食國際論壇、台東慢食節與飲食文化交流工作坊等，除了交流世界各地慢食推動經驗，也安排走訪海端鄉崁頂部落、卑南鄉達魯瑪克部落、台東史前文化博物館等地，與台東在地慢食廚人共學共創。

台東縣政府表示，這次邀請的7位國際慢食代表，皆為各國致力耕耘慢食多年的倡議者，包含來自義大利國際慢食總部的2位代表-國際事務部開發中國家負責人Andrea Amato、亞洲部門專員Daniel Cruse；來自菲律賓、擔任國際慢食組織東南亞地區顧問的Ramon Uy Jr.，同時也是菲律賓Negros Island慢食組織共同創辦人；來自馬來西亞、身為Nazlina Spice Station創辦人暨執行長的Nazlina Binti Hussin；還有印度賈坎德邦Oraon慢食組織的創辦人Aruna Tirkey；以及來自菲律賓、同為菲律賓 Pasil慢食組織創辦人的Rowena Gonnay與Lamen Gonnay夫婦。

國際慢食代表們在5天精心安排的活動與行程中，不僅分別前往海端鄉崁頂部落認識布農族保存傳統小米的歷程、卑南鄉達魯瑪克部落體驗傳統地悶食（icibi），也在部落野外廚房裡地烹煮來自菲律賓與印度的原住民料理、以及馬來西亞最經典傳統的叻沙 （Laksa），與在地慢食社群夥伴們一起交流精進。來自印度的Aruna Tirkey，在崁頂部落看到蓋亞那工作坊復育成功的傳統作物「龍爪稷」，感到十分驚喜，因為這也正是她家鄉的傳統作物；而國際慢食總部代表Denial表示，台灣是他加入慢食之後第一個參訪的海外國家，所見所聞都將會永遠留在他心中。

同時也參與2023台東慢食節－晨食餐桌，讓國際貴賓們完整體驗43個攤位所呈現的台東早餐文化，並於慢食活動中為民眾演繹來自家鄉的傳統料理。

返國前夕晚上，縣長饒慶鈴特別以阿美族巴哥浪（Pakelang）形式－豐收或工作告一段落後的美食樂舞慶典，在都蘭海邊宴請國際貴賓，感謝貴賓多日來與台東慢食社群在工作坊中交流共創、在論壇分享寶貴經驗以及參與慢食節。晚宴席間，國際慢食總部代表Andrea Amato認為，台東慢食推動多年的成果已經相當豐碩，更發展出屬於台東的在地慢食社群和節慶，熱情邀請台東務必要加入國際慢食總部每2年一次的重要盛事Terra Madre Salone del Gusto（義大利全球慢食年會）、與更多國際慢食網絡的盟友分享台東經驗。

而來自菲律賓、致力推動慢食旅遊(Slow Food Travel) 的Ramon Uy Jr，以及菲律賓Pasil 慢食組織創辦人Rowena Gonnay、Lamen Gonnay在台東停留期間，均強烈感受到南島語系族群文化在飲食與價值觀的共鳴性，並表示，第一次來到台灣，本來心中有些不安，但在台東看到了小米、檳榔樹、糯米酒釀，這些都跟家鄉非常相似，就覺得好像回到家一樣！