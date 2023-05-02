112年台東縣調解業務研習會　頒獎表揚資深績優調解人員





▲饒慶鈴頒贈紅榜祝賀29位調解委員榮獲111年度中央獎項。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為增進調解委員、業務承辦人法律新知與調解技能，台東縣政府特於2日舉辦112年調解業務研習暨表揚大會，由縣長饒慶鈴主持並頒獎表揚調解績優人員，全縣各鄉鎮市調解委員會主席、調解委員及公所人員近百人參加。

會中縣長饒慶鈴頒贈紅榜祝賀29位調解委員榮獲111年度中央獎項，其中，台東市吳振貴等7位服務年資滿20年獲頒行政院長獎、滿16年獲頒內政部長獎者22位，另有13位資深績優人員獲縣長獎，包括5位轉介調解案件超過50件以上的員警，及8位熱心服務且年資達12年以上的調解委員。

民政處說明，台東縣111年度調解案件數為938件，調解成立728 件，比率達 77.61%，主要為車禍案件，土地案次之。此次研習會由民政處及法務部合辦，針對地方特性及需求，安排多元充實的課程，特邀請法務部行政執行署花蓮分署書記官蔡明杰，講授110年民法修正重點介紹及調解實務應注意事項、財團法人消費評議中心許朕翔專員針對金融消費議題講授調解相關知識、台東縣警察局交安組警員講授車禍案件處理程序及相關法令，並有縣府社會處帶來老人保護及家庭暴力防治宣導、衛生局進行新冠疫情防治及病媒傳染病防治宣導等課程。