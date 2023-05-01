112年房屋稅5月開徵　台東縣稅務局呼籲期限內繳納

▲房屋稅5月開徵台東縣稅務局呼籲期限內繳納。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

112年房屋稅開徵囉！台東縣112年開徵房屋稅共58,782筆，應納稅額3億2,235萬6,301元，相較111年增加792筆及稅額增加約1,199萬元。台東縣稅務局表示，112年期房屋稅於5月1日開徵，繳納期限至5月31日止，房屋稅繳款書已全面寄發，特別提醒納稅人在收到繳款書後，先行檢視稅額及所載使用情形欄位是否正確，如有疑議，可向房屋所在地的地方稅稽徵機關查詢或申請更正。

台東縣稅務局表示，112年期開徵的房屋稅，是徵收111年7月1日至112年6月30日的房屋稅額，房屋如果没有增、改建、使用情形變更或課稅月數異動者，112年期房屋稅會因折舊較111年期稅額減少。住家用房屋評定現值在10萬1千元以下，免徵房屋稅，低收入戶所有且供低收入戶居住的住宅房屋，也可以申請免徵房屋稅。

稅務局進一步說明，為方便納稅義務人繳納稅款，提供多元化繳稅管道，除了可以持繳款書到代收稅款金融機構(郵局不代收)以現金或票據繳納，稅額在新臺幣3萬元以下者，也可以到統一、全家、萊爾富、來來（OK）等便利商店以現金繳納，或透過自動櫃員機（ATM）、信用卡、電話語音、晶片金融卡網際網路轉帳、活期（儲蓄）存款帳戶轉帳等方式進行繳稅。

為方便納稅義務人繳款，稅務局一樓設置代收稅款處，提供多種繳稅方式，可受理現金、信用卡、行動支付等多元方式繳稅，也可以就近到台東監理站稅務局的綜合服務櫃台，以信用卡或行動支付APP繳納。

為鼓勵納稅義務人使用行動支付及約定轉帳繳納房屋稅，今年行動支付及約定轉帳納稅成功扣款者，可參加500元超商禮券之抽獎活動，名額分別為30名及40名，歡迎民眾多加使用，還可參加抽獎。