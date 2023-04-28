陸戰隊中士慘了！酒後突向友人施暴　警察來也被他毆打成傷

▲在桃園市陸戰隊部隊服役的陳姓中士，今年1月間凌晨在桃園區某KTV酒後與友人口角，警方據報到場時，陳卻徒手毆打員警，被警方優勢警力制伏。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市陸戰隊服役的陳姓中士，今年1月間與友人在桃園區某KTV歡唱，席間有喝酒，凌晨4時許結束時，陳姓中士因細故與友人起口角糾紛，桃園警方據報趕往調處，未料陳姓中士情緒激動企圖毆打友人，員警見狀欲實施保護管束，陳竟徒手毆打員警成傷，後被優勢警力合力制伏；桃檢複訊時，陳坦承犯行不諱，檢方偵結依妨害公務罪嫌起訴。

檢警調查，24歲的陳姓陸戰隊中士，今年1月8日凌晨與友人在桃園區某KTV唱歌，席間有喝酒助興，凌晨4時許散去時，卻與友人在KTV前發生口角衝突，桃園警分局員警到場處理時，陳突然情緒激動作勢欲毆打同行友人，員警見狀欲實施保護管束，陳卻將矛頭指向員警，不顧員警正在值勤，徒手毆打員警，導致右臉有鈍挫傷勢，陳姓中士隨後被優勢警力合力壓制才結束這場鬧劇，陳姓中士酒醒後在警局做完筆錄後被依妨害公務、傷害等罪嫌移送檢方偵辦。

桃檢複訊時，陳男坦承犯行不諱，也承認酒醉鬧事，檢方根據警方提供密錄器畫面截圖與現場照片等佐證，足認犯行明確，偵結依妨害公務罪嫌提起公訴。