陸蘇丹撤僑被遊覽車司機放鴿子　女外交官穿防彈衣指揮400多人撤離

▲大陸駐蘇丹大使館安排的喀土穆撤僑專車。（圖／翻攝環球時報）

記者魏有德／綜合報導

北非國家蘇丹爆發嚴重內戰，首都喀土穆成為雙方交火最激烈的戰場。相較於歐美部分國家派出特種部隊協助撤僑，大陸選擇直接將僑民送往鄰近的埃及等鄰國避難。事前準備完成後，大陸駐蘇丹使館在24日清晨5時聚集400多名僑民準備撤離，卻碰上預訂好的大巴車（遊覽車，下同）司機用各種理由放鴿子，現場只到了一輛，只好在槍砲聲中緊急調車。

▲大陸駐蘇丹大使館參贊張向華全副武裝安排撤僑任務。（圖／翻攝環球時報）

《環球時報》報導，24日清晨5時，連續數日協調撤僑計劃的中國駐蘇丹使館臨時代辦張向華參贊拖著疲憊的身體，揉了揉布滿血絲的雙眼，猛灌幾口水，穿戴上厚重的防彈衣和鋼盔，開始了組織撤僑的指揮工作。

張向華透露，「最難的是戰事持續所帶來的信息混亂。要在諸多方案中找到萬無一失的撤離路線和目的地，確保每一位中國公民的安全，這是外交部和使館黨委的首要任務。」

當使館人員抵達撤離點時，現場已經聚集400多名僑民，不過，原本預定好的遊覽車駕駛竟然爽約，有的說在交戰區無法趕來，還有的人坐地起價，原本租用的車輛只來了1輛。另一名參贊郭虎連忙打電話給當地陸企協調調車。

此時，使館周邊還能聽見槍炮聲，甚至有人拍到戰鬥機向地面發射火箭彈的畫面，駕駛軍用吉普車的蘇丹快速支援部隊士兵，時不時從撤離隊伍前駛過，時間的壓力一分一秒的考驗著使館人員。

最終，郭虎從中石油尼羅河公司方面協調出6輛遊覽車，從該公司撤離車隊中騰出座位，支援使館撤離人員，讓郭虎及使館人員鬆了一口氣。

在使館、企業和商會等多方努力下，24日抵達撤離點的喀土穆大陸僑民及家屬到全數撤離，不過，張向華表示，「後面還有硬骨頭，大部分同胞撤離後，還未撤離的同胞會越來越散居。」

大陸外交部發言人毛寧25日表示，經各方努力，大部分在蘇丹中國公民已分批、有序、安全撤離至蘇邊境港口或周邊鄰國，下步將妥善安排，「在有危險撤離時，使館永遠撤在最後，到目前為止，中方沒有接到中國公民傷亡情況的報告。」