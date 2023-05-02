　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

投147線拓寬改善剩7公里路　縣府盼帶動鹿茸產業發展

▲投147線國姓鄉段拓寬通車，沿線設施的「水鹿故鄉」意象吸睛。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲投147線國姓鄉段拓寬通車，沿線設施的「水鹿故鄉」意象吸睛。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

147線國姓鄉段（4K+625至7K+300）道路拓寬改善工程完工，縣長許淑華表示，147線剩下最後的7公里路段還未拓寬，縣府會列入優先推動的重大建設、積極爭取經費早日完成，也正面回應縣議員建議，指出待道路改善完成後，可望解除該路段禁行甲級遊覽車的限制。

通車典禮於1日在南港村水鹿原鄉公園旁舉辦，許淑華由縣府工務處長簡青松陪同出席，立委馬文君、公路總局第二區養護工程處長謝俊雄、縣議員吳國昌、林芳伃、黃世芳、戴世詮、陳宜君、蘇昱誠、國姓鄉長邱美玲、國姓鄉代會主席賴權藝等鄉代、南港村長洪永鎮及眾多地方鄉親參加；在鑼鼓陣頭及主獅獻瑞祈福後，許淑華率領眾人虔誠焚香祭拜祝禱通車平安、剪綵，徒步走了一小段拓寬新路，並介紹新設的水鹿裝飾候車亭。

▲147線國姓鄉段拓寬通車，「水鹿故鄉」意象吸睛。（圖／南投縣政府提供）

▲147線國姓鄉段拓寬通車，「水鹿故鄉」意象吸睛。（圖／南投縣政府提供）

工務處指出，全長約14.5公里的147線串連國姓、水里，是兩鄉往來捷徑及重要替代道路，本次拓寬工程路段位於國姓南港村，全長約2.475公里， 包含沿線鹿寮橋、林厝橋、山羊橋、盧厝橋、港二號橋5座橋梁、9座滯洪沉砂池，以及改建沿線5座候車亭鎮鎮改建，提供更舒適候車環境，工程經費2億6445萬元，自110年5月18日開工，並於112年2月7日完工。

▲147線國姓鄉段拓寬通車，「水鹿故鄉」意象吸睛。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，147線繼北山村到南港社區的0K+000至4K+625拓寬後，這次拓寬路段從水鹿原鄉公園到港源國小附近港源二號橋的4K+625至7K+300，銜接國姓鄉台14線到水里鄉131線，最早從國姓前鄉長林福峰就率先倡議推動，如今完工後可提供南港村民及學生上下學更安全方便的道路，同時兼具好山好水及防災替代道路之重要功能，更能帶動國姓北山、國姓及水里新興等村擁有的全台最大規模鹿茸產業。

許淑華補充，本次工程除了將有效道路寬度全面拓寬至9公尺，配置雙向各一線的混合車道，也調整了盧厝社區90度急彎道及港源社區縱坡較大的路段，道路改善後就可開放甲類大客車通行。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
首波梅雨報到時間曝！　全台迎雨又跌10度
《戲說》女星是啦啦隊女神！淚揭遭集體霸凌　下跪求：原諒我
獨／台中民眾染A肝病毒！　曾買冷凍藍莓
獨／台北港恐怖意外！怪手掉入大海　駕駛身亡
快訊／才解編！新冠疫情升溫　再爆5例本土大角星
快訊／本土猴痘再爆12例！　累積已64例
快訊／水管工被機器夾斷手！　骨肉分離
小二數學太難！爸算到整晚沒睡　安親班老師曝解答

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東基督教醫院響應台灣無酒日　免費檢測還可獲百元超商禮券

台東縣府結合農場推免費好康　邀全國模範母親共賞金針忘憂趣

入營慰問品「役男卡」僅儲值70元　陳怡珍認不實用

空汙法罰很大　台東環保局籲餐飲業落實油煙防制

112年台東縣調解業務研習會　頒獎表揚資深績優調解人員

運毒遭判無期入獄16年失智　更保屏東分會出手協助安置　

投147線拓寬改善剩7公里路　縣府盼帶動鹿茸產業發展

德安堂區建堂30週年　徐榛蔚捐百萬投入0918地震重建

過期藥物沖進馬桶恐挨罰！　南投縣衛生局提「2原則6步驟」

叫好叫座！花蓮新創大學堂5月再開2場　外縣市青年可報名

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

美校車司機行駛中突昏倒　13歲童緊急剎住救全車！

《禹英禑》夢幻聯動《金師傅3》 他們全轉職去石垣醫院？

媽媽開跳BLACKPINK　兒子：就韻律舞啊！

SEVENTEEN Joshua「紳士行為」讓她心動！　李泳知笑喊：看到我們孫子了XD

SEVENTEEN珉奎.太妍心動身高差　比力氣放水：請妳推我吧

台東基督教醫院響應台灣無酒日　免費檢測還可獲百元超商禮券

台東縣府結合農場推免費好康　邀全國模範母親共賞金針忘憂趣

入營慰問品「役男卡」僅儲值70元　陳怡珍認不實用

空汙法罰很大　台東環保局籲餐飲業落實油煙防制

112年台東縣調解業務研習會　頒獎表揚資深績優調解人員

運毒遭判無期入獄16年失智　更保屏東分會出手協助安置　

投147線拓寬改善剩7公里路　縣府盼帶動鹿茸產業發展

德安堂區建堂30週年　徐榛蔚捐百萬投入0918地震重建

過期藥物沖進馬桶恐挨罰！　南投縣衛生局提「2原則6步驟」

叫好叫座！花蓮新創大學堂5月再開2場　外縣市青年可報名

陳水扁今上凱道請願　綠委：尊重他個人權益

幫郭台銘補血！鍾沛君支持啟動核四　反轟綠營玻璃心碎、斷章取義

報稅季到來　內政部：79個政黨5月底前需完成財務申報

Fed傳聲筒估本周升1碼、創16年高點　之後按兵不動

航運3雄股價上演「跳水秀」　背後關鍵因素曝光

悚！她耳鳴聽力下降　醫一看驚呆：活蜘蛛在裡面結網竄逃

《上古卷軸5》玩家靠AI讓NPC更像人　自動對話還會講「膝蓋中箭」名哽

盧秀燕票倉初選開打！　黃健豪沈智慧誰勝出...黨部：這3天全民調

東寵高雄岡山店辦喵喵送養會！　白襪萌貓「翻肚撒嬌」乖巧等新家

野餐還賞油桐花　5／6新東陽國道關西服務區「野餐Chill嗨嗨」

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

地方熱門新聞

嘉義男童追大甲媽騎到雲林　「車籃裝滿食物」被尋獲

台南做工行善助弱齊響應

嬰癲癇又高燒　父堅持送台大

桃園清潔隊員招考　5／1-5／5受理報名

黃偉哲關心身障勞工就業

運毒遭判無期入獄16年失智　更保屏東分會出手救助　

女踩嘔吐物斷腿控：醫院反悔不賠10萬

「種電」致台南虱目魚產量銳減成空塭

三和國小80周年校慶　世代傳承心連心

東縣教育處長蔡美瑤布達履新

柏林愛樂第一首席登台　巡演首站5/7屏東演藝廳

藥物沖馬桶恐挨罰！謹記「2原則6步驟」

黃金博物館聯手檔案局　金銅礦務檔案特展

入營慰問品「役男卡」不實用

更多熱門

相關新聞

國1南崁5車連環撞　休旅車烏龜翻

國1南崁5車連環撞　休旅車烏龜翻

國一中山高南下49K南崁出口匝道今（2）日上午發生5車連環撞車禍，其中一輛白色休旅車被撞到烏龜翻躺在路肩，國道一隊員警到場處理，現場有遊覽車與4輛轎車撞成一團。警方初步研判疑似遊覽車未保持安全追撞釀禍，5車駕駛酒測值均為零，其中翻車休旅車駕駛與乘客有擦挫傷，送醫治療後幸無大礙，至於真正肇事原因仍在調查中，這起車禍也造成後方回堵至林口交流道約6公里。

徒手擋下滑行遊覽車！澎湖大力神者身分曝

徒手擋下滑行遊覽車！澎湖大力神者身分曝

砸3億招4800大客車駕駛！2場徵才補183人　業者：老招沒吸引力

砸3億招4800大客車駕駛！2場徵才補183人　業者：老招沒吸引力

陸蘇丹撤僑被遊覽車司機放鴿子 女外交官穿防彈衣指揮400多人撤離

陸蘇丹撤僑被遊覽車司機放鴿子 女外交官穿防彈衣指揮400多人撤離

奧萬大翻車1死20傷　車主、司機下場曝

奧萬大翻車1死20傷　車主、司機下場曝

關鍵字：

投147線國姓鄉水鹿故鄉拓寬甲類大客車遊覽車

讀者迴響

熱門新聞

首波梅雨要來了　「下最大」時間曝

快訊／《廚神當道》大咖主持人陳屍飯店！

瑤瑤「沒穿內衣」主持人伸進去喬奶

公公「讓金孫讀私校」承諾學費全扛　1年後逼瘋媳婦

網紅民宿床下躺死人　住客聞屍臭「還看到了」

即／郭台銘深夜急道歉：倉促發言

哥嫂帶爸媽玩2天1夜！她遭排擠氣炸　全場秒挺哥哥

企鵝妹被嫌胸部小　台語怒飆3個字回應

趕著去毒趴！惡駕駛狠撞雙載機車　師生1死1傷

高雄正妹OL出無影腳狠踹汽車踉蹌險摔跤

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

明星高中老師家中浴室亡　蓮蓬頭水還在流

鳳梨認了要結婚！穩交3年突報喜：人生邁入下個階段

壓力大就自慰！他尻到「手都破皮了」　妻每天激愛餵不飽

更多

最夯影音

更多
越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒
1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面