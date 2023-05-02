投147線拓寬改善剩7公里路　縣府盼帶動鹿茸產業發展

▲投147線國姓鄉段拓寬通車，沿線設施的「水鹿故鄉」意象吸睛。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

147線國姓鄉段（4K+625至7K+300）道路拓寬改善工程完工，縣長許淑華表示，147線剩下最後的7公里路段還未拓寬，縣府會列入優先推動的重大建設、積極爭取經費早日完成，也正面回應縣議員建議，指出待道路改善完成後，可望解除該路段禁行甲級遊覽車的限制。

通車典禮於1日在南港村水鹿原鄉公園旁舉辦，許淑華由縣府工務處長簡青松陪同出席，立委馬文君、公路總局第二區養護工程處長謝俊雄、縣議員吳國昌、林芳伃、黃世芳、戴世詮、陳宜君、蘇昱誠、國姓鄉長邱美玲、國姓鄉代會主席賴權藝等鄉代、南港村長洪永鎮及眾多地方鄉親參加；在鑼鼓陣頭及主獅獻瑞祈福後，許淑華率領眾人虔誠焚香祭拜祝禱通車平安、剪綵，徒步走了一小段拓寬新路，並介紹新設的水鹿裝飾候車亭。

工務處指出，全長約14.5公里的147線串連國姓、水里，是兩鄉往來捷徑及重要替代道路，本次拓寬工程路段位於國姓南港村，全長約2.475公里， 包含沿線鹿寮橋、林厝橋、山羊橋、盧厝橋、港二號橋5座橋梁、9座滯洪沉砂池，以及改建沿線5座候車亭鎮鎮改建，提供更舒適候車環境，工程經費2億6445萬元，自110年5月18日開工，並於112年2月7日完工。

許淑華指出，147線繼北山村到南港社區的0K+000至4K+625拓寬後，這次拓寬路段從水鹿原鄉公園到港源國小附近港源二號橋的4K+625至7K+300，銜接國姓鄉台14線到水里鄉131線，最早從國姓前鄉長林福峰就率先倡議推動，如今完工後可提供南港村民及學生上下學更安全方便的道路，同時兼具好山好水及防災替代道路之重要功能，更能帶動國姓北山、國姓及水里新興等村擁有的全台最大規模鹿茸產業。

許淑華補充，本次工程除了將有效道路寬度全面拓寬至9公尺，配置雙向各一線的混合車道，也調整了盧厝社區90度急彎道及港源社區縱坡較大的路段，道路改善後就可開放甲類大客車通行。