疫情期間月入僅1萬元　鋼琴老師轉行當消防員！曝首次出任務超糗

▲桃園市消防局第一大隊謝秉修曾是鋼琴老師，轉行投入消防員是人生一大考驗。（圖／謝秉修提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市消防局第一大隊隊員謝秉修曾是鋼琴老師，但因疫情關係收入銳減，後來毅然決定投入消防員這個陌生行業，擁有一副熱血心腸的他重拾課本順利考上消防特考，如願成為打火兄弟；謝秉修回憶上月中旬首次出任務時，幫助一名八十幾歲患者送醫，擔架打開時居然卡住，當時急得忙腳亂，還好學長指點後終於打開單架，送醫途中還安撫患者順利送醫，他希望自己將來能精進救護技能，考取高級救護技術員來幫助更多人。

在桃園市消防局第一大隊大有分隊新進消防員29歲謝秉修，原畢業於新竹教育大學，主修鋼琴、副修小提琴，6歲起就接觸鋼琴，本身對於音樂熱愛，曾經參加鋼琴檢定與各種表演與比賽，成績均非常優異。畢業後擔任鋼琴老師，但因疫情因素，收入銳減，最慘時1個月收入僅1萬元且非常不穩定，因此頓生必須轉行養活自己。

▲謝秉修在消防特訓期間，學習救護基本技能。

謝秉修指出，在大學期間，曾有消防隊到學校舉辦消防宣導，當時看見台上消防員利用生動戲劇呈現各式消防宣導讓他留下深刻印象，本身就樂於助人的他興起想幫助他人，並將音樂帶入消防宣導之想法。

▲謝秉修在消防特訓期間學習打火等攀登技能。



謝秉修重拾課本準備消防特考，果然如願考上，回想在竹山消防訓練中心訓練期間，曾看過新聞桃園市消防局大有消防分隊成立全台唯一全消防員樂團-「汃灰郎」，專門於各項宣導活動中演出，讓他十分有興趣，期許自己除本職救災與救護任務外，還能貢獻自己本身音樂專長，讓音樂陶冶人心，可讓消防宣導活動更為豐富多元。





▲謝秉修如願成為打火兄弟，希望未來能幫助更多人。（圖／謝秉修提供）

謝秉修分發至大有分隊後，首次出任務是3月14日，他輪值救護班遇到一名八十多歲老先生救護任務，當時打開擔架時居然卡住，緊張到手忙腳亂且心跳加速，所幸學長及時指點才順利打開單架將患者送上救護車，途中還安撫患者順利送醫，首次出任務差點搞砸，但事後回想總算學習有收穫，由於自己對救護工作很有興趣，希望能精進救護技能，考取高級救護技術員（TP），未來能幫助更多人。

桃園市消防局第一大隊大有消防分隊長蘇翊瑄指出，消防員三大任務為預防火災、搶救災害與緊急救護，除基本的救災救護能力外，也需要各領域人才加入，讓消防員額擦出新的火花。桃園市人口增加迅速，希望未來有更多新血加入打火兄弟行列，期許運用所長，豐富消防宣導活動，讓市民對防災有更深刻認識。