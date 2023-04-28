健行科大多媒體設計系畢業展　桃園市府青年局IG推薦分享

▲健行科大數位多媒體設計系舉行畢業展，市府祕書長詹榮鋒聽取畢生說解說作品特色。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

健行科技大學數位多媒體設計系最近舉行「漸構圖」畢業展，吸引不少設計界新銳與高中職生參訪，桃園市政府青年事務局還在IG中特別推廣分享展出內容，讓市民感受學生在影音、動畫、音樂、平面文創等20項作品創意，市府祕書長詹榮鋒與青年局長侯佳齡參訪後都為學生作品給予高度肯定。

在新冠肺炎疫情逐漸趨緩之際，健行科大數媒設計系今年順利在桃園設計庫、健行科技大學展開雙地實體聯展，今天上午包括市府秘書長詹榮鋒、青年事務局長侯佳齡都抽空前往觀展，並聽取畢業生製作靈感與創意分享。

▲健行科大數位多媒體設計系舉行畢業展，市府青年局副局長涂淳惠聽取畢業生解說作品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

數媒系畢業展總召集人彭玟瑄指出，經過長達一年規劃與策展過程，整個人感覺都快虛脫了，但看到大家都有很好的展現，內心很感動，非常感謝所有蒞臨貴賓以及市民參訪，這給予即將步出校門的數媒系學生是最大的鼓勵與支持。

數位多媒體系第5屆畢展「漸構圖」的展覽內容，包括有影音、動畫、音樂、平面文創等驚艷設計作品，參展學生依照產品內容，進行周邊商品設計與未來規劃，展現出完整設計理念與付諸執行過程，讓參訪人士都給予好評。

▲健行科大數位多媒體設計系舉行畢業展，師生歡迎各界前往參觀指教。（圖／記者沈繼昌翻攝）

數媒系主任陳進益認為，「漸構圖」蘊含所有數媒系學生從「0到1」的扎實創作培養訓練，藉由學習成長到最後作品完成，展現出設計人的創新概念，從數媒系師生近年來在國內外許多比賽中屢獲大獎也受到肯定，相信設計力軟實力在年輕一代中一定可不斷發光。

健行科大表示，第5屆數媒系畢業展將在桃園設計庫展出至5月2日，3日起將移往健行科大進行校內展出包括影視、平面、動畫、遊戲等類別20項優秀作品，歡迎各界前往參觀。