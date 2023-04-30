迎向科技新浪潮　竹崎高中ChatGPT教學應用研習

▲竹崎高中舉辦ChatGPT教學應用研習 。（圖／竹崎高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2022年11月OpenAI發布ChatGPT以來，人工智慧應該如何被善加利用，至今引爆非常多的討論。嘉義縣竹崎高中特別舉辦ChatGPT教學應用研習，讓教育現場教師能了解 ChatGPT 基本原理，能完整了解 ChatGPT 多元教學應用，包含教學活動發想、評量設計、學生回饋分析、學生適性化引導等。全校將近20%的教師參與工作坊，顯見教師對於環境變化敏銳並預先做好準備與改變。

校長蘇淵源表示，面對時代變換快速，竹崎高中從疫情前即布局數位融入教學，建置全校師生Google帳號與網路環境超前部署。面對人工智慧時代來臨，也提早因應，以開放態度提升教師意識，再浪潮到來之前啟動教育現場，共同思考該如何運用人工智慧到教室中，並積極架構學生使用ChatGPT的正確態度與方法。

圖書館邀請爆學力講師吳承穎老師到校用三小時針對運用ChatGPT進行學生自主學習引導授課，除大量輸入ChatGPT咒語並呈現不同人工智慧問答結果外，亦透過建構不同學習階段應該如何輸入問題參考並驗證問答結果等策略進行討論，透過任務導向學習，融合新科技於課室中，加快學習效率、提升教學效能。

竹崎高中各領域教師積極面對教育時代新變局，成立線上教學應用討論群組，分享教學應用實務與新知，線上討論ChatGPT使用上的各種疑難雜症，藉由教師熟悉工具也引導學生充分使用工具與策略為自己的學習歷程加分，師生一同應變局創新局。