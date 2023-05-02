吳釗燮：應關注中國宣傳2027對台動武　慎防操控台灣大選

▲外交部長吳釗燮近日接受外媒專訪。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮近日接受外媒專訪時表示，「2027年是中國領導人尋求連任的一年，也是對外宣傳具有對台動武能力的一年，我們應該關注」，此外，中國試圖影響、操縱台灣大選，恐將侵蝕我國民主政體，提醒各國應慎防中國如法炮製，企圖介入其他民主國家的選舉。

吳釗燮28日接受澳洲「天空新聞台」（Sky News Australia）專訪，訪談內容已於5月1日在該台晨間新聞以「台灣外交部長向澳洲示警注意中國對太平洋地區的滲透」（Taiwan’s Foreign Minister warns Australia over China's ‘pacific penetration’ ）為題播出。

吳釗燮在專訪中指出，台灣長期受到中國的軍事威脅，然而中國的威權主義擴張野心並不僅限於台灣，已擴及東海、南海，甚至跨越第一島鏈，遠至整個太平洋，例如2022年4月中國與索羅門群島簽署安全協議，引起澳洲政府嚴正關切及採取相應行動，對此，國際社會必須審慎嚴防中國無所不在的滲透及稱霸野心，團結因應威權主義在印太地區及全球的擴張與侵略。

針對外界臆測中國可能於2027年攻台一事，吳釗燮回應，各界有不同的揣測，但對台灣而言，最重要的是要強化本身的防衛能力，作為對中國使用武力的嚇阻。他說，「2027年是中國領導人尋求連任的一年，也是對外宣傳具有對台動武能力的一年，我們應該關注」，目前中國面臨經濟成長減緩、房地產泡沫化及嚴格疫情封控政策等問題導致民心不滿，因此我國必須嚴防中國為轉移國內焦點，伺機製造外部危機犯台，面對這個情勢，台灣政府會更加謹慎行事，努力維繫區域情勢穩定。

吳釗燮表示，面對近來中國不斷增強對台軍事威脅，並透過經濟脅迫、假訊息、認知作戰及網路攻擊等手段持續恫嚇台灣，我國正積極採購防衛性武器、增加國防預算、推動軍事革新、發展不對稱戰略，以及強化國軍訓練，以嚇阻中國冒進。他也呼籲澳洲等理念相近國家，共同阻止中國對台灣發動任何形式的戰爭，以維護印太地區的和平與穩定。

吳釗燮強調，保衛台灣是台灣自己的責任，台灣人民也有堅定的自我防衛決心，台灣不會要求澳洲為台灣而戰，但由衷歡迎澳洲在安全、經濟、政治及國際參與上支持台灣，並強化任何形式的雙邊合作。



針對明年台灣總統大選對兩岸關係的可能影響，吳釗燮表示，台灣接受民主洗禮數十年，自1996年直選總統至今，已歷經三次政權和平轉移，選舉是台灣民主進程的體現，台灣感到非常自豪，然而，中國試圖影響甚至操縱台灣大選，無所不用其極，恐將侵蝕我國民主政體，台灣人民對此絕對無法接受。他同時提醒各國慎防中國如法炮製，企圖介入其他民主國家的選舉。