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巴拉圭友台派勝選邦誼穩了？　郭正亮曝1國正在施壓

記者黃翊婷／綜合報導

我國南美洲友邦巴拉圭總統大選結果出爐，由友台執政黨總統候選人潘尼亞（Santiago Peña）勝選。前立委郭正亮認為，雖然是既有的保守聯盟獲勝，但巴西今年要跟中國合作，烏拉圭總統也前往中國訪問，希望能優先簽訂FTA（自由貿易協定），等同於是在向南方共同市場施壓，這裡就會連動到巴拉圭跟中國之間的關係，因此還是有突破的可能。

▲▼我國友邦巴拉圭總統大選，右翼執政黨紅黨（Colorado Party）44歲候選人潘尼亞（Santiago Pena）以逾42%得票率勝出。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴拉圭總統選舉牽動我國邦交，最終由友台政黨的候選人潘尼亞勝選。（圖／達志影像／美聯社）

郭正亮在1日播出的政論節目《新聞大白話》中提到，巴拉圭的選舉民調大概是全世界最不準的，選前所有民調都是左翼聯盟贏1.5％，結果卻慘輸，「我們外交部確實很努力用牛肉外交的方式在爭取巴拉圭的邦誼，2018年到2022年我們從巴拉圭進口的牛肉，就從3500萬增加到1億9500萬」，可是如果他們與中國建交就可賣更多，畢竟台灣也是挪用別的國家的額度來給巴拉圭的牛肉進口打折，讓巴拉圭進口的牛肉數量僅次與美國，比澳洲還多一點。

郭正亮接著指出，巴拉圭還有另外一個出口就是大豆，跟巴西很像，只是巴西還有別的，例如鐵礦，巴拉圭則是以農產品為主，很需要台灣這個市場，「坦白說都是華人，喝豆漿，做豆腐，所以需要大量的大豆」，很多議員不分執政黨或在野黨，都講過這個議題；此外，台灣給立陶宛太多錢，其他國家也都看到了，2017年台灣跟巴拉圭建交60周年，至今已經66年，和宏都拉斯也80幾年了，都建交很久，「那宏都拉斯看在眼裡，巴拉圭沒看在眼裡嗎？」即使是友台執政黨連任，也是會提出類似的問題，覺得台灣對立陶宛那麼好，是不是也要對他們好一點。

「另外一個要注意的是，巴西今年要跟中國做一些合作。」郭正亮分析，南方共同市場5個國家包含巴西、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭、委內瑞拉，都有可能要跟中國簽經貿協議，烏拉圭總統也在訪問中國時，要求優先簽訂FTA，等於是烏拉圭也在對南方共同市場施壓，「說你再不快一點，我就要單獨跟中國簽了」，這裡也會連動到巴拉圭跟中國之間的關係。

郭正亮強調，就算是既有的保守聯盟獲勝，台灣還是要非常注意，因為未來這個區域間的動力還是會開始醞釀，而且巴拉圭就在烏拉圭旁邊，雖然烏拉圭的經濟狀況比較好，但是南方共同市場受到歐盟農業國法國的影響，至今一直被卡住，無法打入歐盟，中國在這方面可能就會讓步，「所以這裡還是有突破的可能。」

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