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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文：FAPA是國民外交先鋒　台灣將堅守民主自由最前線

▲▼總統蔡英文出席FAPA四十週年慶祝餐會 。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文今天晚間出席台灣人公共事務會（FAPA）慶祝晚宴。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

由台裔美國公民組成的台灣人公共事務會（FAPA）1日晚間舉辦40周年慶祝晚會，總統蔡英文會中致詞時感謝FAPA40年來的貢獻及付出，直言「我們都是Team Taiwan的一份子，我們一起挺台灣」；並談及近年中國透過軍演刻意升高威脅，台灣將冷靜、沈著應對，堅定守護和平，讓世界看到台灣堅守最前線的決心。

FAPA今天晚間在台北舉辦40周年慶祝晚會，包括蔡英文、副總統賴清德都與會致詞，美國前國家安全顧問、競選共和黨下屆總統提名人的波頓（John Bolton），以及聯電前董事長曹興誠分別登台發表談話。

蔡英文致詞時表示，很高興今晚可以與FAPA的好朋友聚在一起，FAPA成立40年來，感謝所有FAPA的前輩站在美國國會山莊的第一線，到處為台灣奔走發聲，真的是是為台灣推動國民外交的重要先鋒，他們在美國長期的耕耘，奠定了現在美國跨黨派對台灣的支持，她要對FAPA40年來的貢獻致上最高的敬意和感謝。

蔡英文開玩笑說，剛剛台灣人公共事務會總會長簡明子致詞時一直在感謝政府，「不對啦，應該是我們謝你才對啦」；她上月出訪貝里斯、瓜地馬拉，期間也過境紐約、洛杉磯，不管在美國還在台灣，都可以看到各位，覺得很溫馨，「各位都是支持台灣走向世界重要的力量」，這次出訪不但讓國際社會更了解台灣守護民主、自由的決心，也得到越來越多民主夥伴的支持。

蔡英文細數，這幾年台美關係有許多實質進展，包括通過許多挺台法案與決議，推升了台美關係，也支持台灣強化自我防衛的能力，雙方交往準則的修訂，讓台美高層官員可以進行互訪，許多交往的限制也逐漸放寬，台美關係進展都是因為FAPA的好朋友們在美國長期耕耘，不斷透過各種方式，把台灣的聲音傳遞給國際朋友，讓台灣開拓了更大的能見度，「我們都是Team Taiwan的一份子，我們一起挺台灣」。

蔡英文談及，近來中國透過軍演刻意升高威脅，影響整個印太區域穩定及和平，但台灣冷靜、沈著應對，堅定守護台海和平，也讓世界與國際民主夥伴看到台灣的決心，請各位放心，台灣人會堅守在民主自由的最前線，捍衛好不容易才爭取到的民主、自由、人權，相信FAPA也會繼續一起努力，讓台美關係繼續升溫，台灣這座民主堡壘更加鞏固。

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