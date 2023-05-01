賴清德：不該放棄任何和平機會　讓中國不敢輕舉妄動

▲賴清德今天晚間出席FAPA40周年慶祝餐會。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人、副總統賴清德1日晚間表示，台灣面對中國威脅，一定會堅守民主自由，「過去我們為民主打拚，未來我們為和平奮鬥」，不該放棄任何和平的機會，台灣也將與民主國家共同合作，讓中國不敢輕舉妄動。

由台裔美國公民組成的台灣人公共事務會（FAPA）今天晚間在台北舉辦40周年慶祝晚會，包括總統蔡英文、賴清德都與會致詞，美國前國家安全顧問、競選共和黨下屆總統提名人的波頓（John Bolton），以及聯電前董事長曹興誠分別登台發表談話。

賴清德今天在一片「加油」、「凍蒜」聲中登台致詞，他致詞前先以英語向坐在主桌的波頓致意說，他要藉此機會向波頓與台灣人民站在一起表達感謝，隨後並以台語致詞表示，他與蔡英文同樣發自內心感謝FAPA所有前輩一棒接一棒，為了促進台美關係、捍衛台灣主權、維持台灣的民主自由而打拚，「人在美國，心在台灣」，他要在這裡感謝大家。

賴清德回顧說，對於台灣退出聯合國，台美斷交那段風雨飄搖的時間，是因為FAPA的各位前輩遊說美國國會及政府，才有辦法順利通過《台灣關係法》與「六項保證」，40年來大家堅守在美國的第一線為台灣打拚，近年美國國會更通過《台灣旅行法》、「國防授權法案」等，對台灣的國家安全、促進台美關係、文化交流都有很大的貢獻。

賴清德談及，台灣面對中國威脅，一定會堅守民主自由，「過去我們為民主打拚，未來我們為和平奮鬥」，和平是無價的，戰爭沒有贏家，不管如何都不應該放棄任何和平的機會，因此，在蔡英文治理之下，台灣一方面增強國防的力量，另一方面也與民主國家共同合作，包括安全、外交、經濟等方面，希望台灣能夠在印太地區發揮關鍵的力量，扮演和平的角色，與世界民主國家共同合作，讓中國不敢輕舉妄動，相信只要團結合作，一定能夠達成和平的目標。