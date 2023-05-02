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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯喊把民進黨趕盡殺絕　許淑華：煽動仇恨絕對不是正義

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

2024年立委選戰開打，台北市松山信義選區上演國、民兩黨雙姝對決，徐巧芯、許淑華隔空交火，口水戰打得相當激烈。許淑華在5月1日勞動節向徐巧芯喊話，政治立場不同的民眾不意味著「不正義」，「成熟並非虛偽，做事就不做作，最狠不會最好」，面對怒火，該做的是救火，而不是以「發洩」之名繼續放火、煽動仇恨，煽動仇恨絕對不是正義，更無法保衛這個國家。

許淑華說，這陣子，議員徐巧芯用了非常多的形容詞，來表達對於她、她所屬的政黨與支持民眾們看法。諸如：虛偽、邪惡、噁心、假掰、狗屁倒灶…，而徐說則說自己代表著正義而來，她要用「最狠」的方式，來「幫人民發洩怒火」，只要這麼做，她就能保護她的國家。

許淑華表示，許多朋友勸她要反擊，要以暴制暴、不能讓她恣意妄為。也許在選舉上，能搏得短期的關注，但深思了很久後，希望用一些文字，表達對這陣子事件的看法，也希望跟巧芯說幾句話。

許淑華說，「慈悲沒有敵人」，這句話不只是說給徐聽，更是說給自己聽。我們有著類似的出生背景：平凡卻溫馨的家庭、努力求學，雖然未能成為頂尖，但依然在自己專注的領域持續努力再努力。

許淑華指出，自己踏入政壇17年，也當過菜鳥議員所以當然知道，新人往往沒有資源，更沒有人知道他/她是誰，而對於新人來說，知名度就等於選票，而要搏取知名度，其中一個最快的方式，就是劍走偏鋒。

許淑華說，無論是謾罵、拉扯，尋求對手的交鋒，或是惡意的潑髒水、爆料、狗仔跟蹤…，對於一個新人來說，都是能速成的方式，尤其在網路時代，這樣的效果更加明顯。至於一個社區一個社區的服務、會勘、瞭解需求，爭取建設、早起的送遊覽車、日常對地方民眾的噓寒問暖…確實，這樣的方式慢了許多，但也逐漸解決松信居民生活中的不便。

許淑華說，在過去的很多時刻，她也一樣面臨「該怎麼做的抉擇」；很多時刻，也曾陷入民調看不見起色；很多時刻，腦中也曾興起「求快」的念頭…，但幸運在於，在當年我有了支持者熱切的鼓勵、政治上的前輩真切的提醒，「路要走得穩，才能走得長」，所以17年來選擇了一個也許妳覺得笨了點的方式：服務、服務、會勘、會勘，「我希望告訴巧芯，我知道妳的想法，知道妳的急迫，知道妳對出頭的渴望，也知道面對渴望後選擇的種種手段」。

許淑華說，她想不去批判那些手段的正確與否，因為她知道手段背後，都是徐巧芯深思熟慮計算後的選擇。每一個選擇都有其優點，但也有其代價，只希望徐在不需要面對鏡頭的時候，能稍微靜下心來，思考「代價」的意義。

許淑華提醒徐巧芯，做為一個政治人物，任何代價可以自己承受，但不應該讓整個社會承擔這樣的代價。所以不樂見仇恨言論的滋長，更不會輕易的自稱自己「代表正義」，也絕不會用「最狠」的方式來趕盡殺絕不支持我的民眾們。

許淑華說，因為自己知道，與她政治立場不同的民眾，不意味著「不正義」。很多時候，只不過是成長背景、觀念的不同。政治之外，大家都只是為了讓生活的環境更好，而在不同的崗位努力著？而作為一個政治人物，化解立場不同的最好做法，就是用認真的服務與踏實的行動，讓對方認同妳，在認同之後，才能有更多理性的溝通。

最後，許淑華向徐巧芯喊話，「成熟並非虛偽，做事就不做作，最狠不會最好」，面對怒火，該做的是救火，而不是以「發洩」之名繼續放火、煽動仇恨，煽動仇恨絕對不是正義，更無法保衛這個國家。

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