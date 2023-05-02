質疑李彥秀到立院開記者會　游淑慧：別佔便宜還吃人豆腐

▲台北市議員李彥秀。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市第4選區（內湖南港）立委初選電話民調將於7日登場，台北市議員李彥秀1日出席立院國民黨團記者會，使對手台北市議員游淑慧批評，把立院當臨演舞台。李彥秀2日提及，游淑慧也曾到立法院開過記者會，但游淑慧反擊，不要佔了便宜還要吃豆腐。

李彥秀2日上午赴湖光市場拜票，同黨的李明賢也一同到場相挺。針對對手游淑慧質疑，初選階段卻跑去立院參加記者會，但未提出相關政策僅只是附和？李彥秀回應，過去到立院參加記者會的議員不在少數，游淑慧也是國民黨非常重要的戰力，過去還沒當議員之前，也曾經到立院開記者會，這些從Google都搜尋的到，大家監督民進黨不分中央地方。

而一旁的李明賢也說，攻擊市議員到立院黨團開記者會，這不太公平，李彥秀是最近才剛開始去，且自己過去4、5年去立院開過很多次記者會與公聽會，若批評李彥秀這樣沒有空戰，真的是「打歪了」，呼籲應「槍口對外」。

對此，游淑慧於港富廣場掃街拜票時反擊，自己過去到立院參加記者會，是因為掌握了相關資料，重點在於開記者會要有目的、議題主導性，不是為開而開，倘若是為了初選而找一些議題來開，對立委問政也不太公平。

游淑慧認為，不論是台北市議員徐巧芯在初選階段，或現在同樣在初選的議員鍾沛君，也都沒有受邀到立法院，不要講得好像大家都有這樣的機會，「國民黨確實存在不同階級有不同資源，不要已經佔了便宜還要吃我們豆腐，這讓我們感覺滿難過的」。

▼台北市議員游淑慧。（圖／記者袁茵攝）