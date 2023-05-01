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港湖歌喉戰開打！李彥秀選這首當代表曲　「台北的天空會越來越藍」

▲▼國民黨團召開「低薪! 長工時! 年金破產!蔡政府如何面對心中最軟的勞工」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李彥秀1日出席立院國民黨團召開「低薪！長工時！年金破產！蔡政府如何面對心中最軟的勞工」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市第4選區（內湖南港）立委初選電話民調將於7日登場，預計10日上午10時公布結果，台北市議員李彥秀今與8名年輕夥伴以主題「年輕人不喜歡國民黨？」進行對談。面對港湖「歌喉戰」開打，對手游淑慧的主題曲為「追追追」，李彥秀則唱「台北的天空」。

李彥秀1日下午與8名年輕夥伴喝下午茶，聊天主題為「年輕人不喜歡國民黨？」，被問到今與年輕人對談，是否未來想主攻年輕選票，並回擊游淑慧的「世代交替」？李彥秀表示，了解年輕人、與年輕人溝通對話是國民黨長期努力的目標，不可否認國民黨過去在年輕人這塊做得不夠，但現在從黨中央到基層民代都在努力中。

媒體追問，是否想與游淑慧做區隔？李彥秀說，自己跟游淑慧在國民黨是同志，希望增加每一塊族群的選票，而自己也有自己的選舉節奏，有機會了解年輕人創業過程，並從對方身上認識不同行業的朋友，增加對年輕人議題上的了解，都是好事，也是國民黨應從日常中該有的努力。

針對上午到國民黨團開記者會，遭游淑慧批評將立院當助選舞台？李彥秀回應，自己不是第一次去立院記者會，過去長期在社福衛環委員會，常常和立院朋友有議題合作，自己都會想辦法幫忙，「我們的本分就是監督民進黨！」

另外，關於「港湖歌喉戰」開打，立委高嘉瑜、基進黨部主委吳欣岱都有唱歌，而自己的主題曲為何？李彥秀一開始嚇到直言「現在還沒想到」，但後來被追問有無代表曲時，李彥秀選擇唱「台北的天空」，並稱「台北的天空會越來越藍」。

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