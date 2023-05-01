幕後／柯文哲明「派人領表」擬壓軸登記　20日宣布選總統「地點不在台北」

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

欲挑戰2024總統大選的民眾黨主席柯文哲，近日結束長達20天的訪美行程返台，面對民眾黨於4月27日至5月8日開放總統領表登記，據了解，柯文哲將於2日派幕僚到黨部領表，登記時間擬於壓軸5月8日，但尚有調整空間；另外柯文哲也確定於5月20日舉辦記者會，宣布參選總統的理念論述，但地點並未在台北市。

民眾黨日前公告總統提名相關事宜，領表及登記日期為4月27日至5月8日，且不含週六、日；由於柯文哲4月28日早上才從美國抵台，當時被問到何時登記參選總統時，聲稱「明天就去處理」，被外界誤以為是4月29日登記，事後民眾黨才發聲明澄清，是指「明天會展開相關幕僚作業」，作業完成後將擇期領表、登記。

由於碰到51勞動節連假影響，據了解，柯文哲派幕僚於5月2日到民眾黨中央黨部領表，包括繳交新台幣5萬元的領表費用，但並不會當天就直接登記，原因在於還要搜集35名以上黨代表的聯署書，且同一位黨代表不得重複聯署，加上還要申請良民證等行政手續，登記時間至今仍未正式確定，但擬於5月8日最後一天壓軸登記。

不僅如此，根據民眾黨規劃，5月17日會正式公告民眾黨總統提名人，由於黨內僅只有柯文哲一人要選總統，所以無初選民調問題，屆時便公布柯文哲將為民眾黨提名的總統人選。

近柯人士透露，柯文哲訪美期間，幕僚已著手準備5月20日舉辦記者會，且地點並未選在曾擔任市長的台北市，而是找了與柯文哲從醫背景相關的其他縣市，屆時將由柯文哲本人向民眾宣布參選總統理念、兩岸論述，包括在美國就不斷提及的「台灣自主、兩岸和平」。