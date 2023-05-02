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快訊／立院三讀修正《海巡器械條例》　讓海巡執法「大膽用槍」

▲立法院副院長蔡其昌落槌通過三讀法案。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院副院長蔡其昌敲槌。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

為強化海巡機關執法規範，立法院會2日三讀修正《海岸巡防機關器械使用條例》部分條文，明定海巡機關人員執行職務時，認為犯罪嫌疑人有致命性武器、意圖奪取海巡機關人員配槍、危害海巡機關人員或他人生命等情形，危及海巡機關人員或他人生命或身體時，得使用槍逕行射擊。

▲海岸巡防機關器械使用條例三讀通過。（圖／記者林敬旻攝）

《海岸巡防機關器械使用條例》自2003年公布迄今未曾修正，考量社會環境已今非昔比，對於規範不足及未符執法實務需求等不合時宜之處，亟須檢討修正，立法院會今天三讀通過《海岸巡防機關器械使用條例》修正案，明定海岸巡防機關人員在執行業務時，使用器械的種類、必要時機及程序等規範。

針對海上執法人員用槍時機，三讀條文明定，海巡機關人員在執行職務時，認為犯罪嫌疑人或行為人有以致命性武器、危險物品或交通工具等攻擊、傷害、挾持、脅迫海巡機關人員，以及意圖奪取海巡機關人員配槍與其他可能致人傷亡的裝備機具，在危及海巡機關人員生命或身體時，得使用槍逕行射擊。

三讀條文規定，海巡機關人員在執行職務時，遇有遭受武力危害或脅迫，包括航行海域內的船舶或其他運輸工具，其承載人員涉嫌在我國領域內觸犯內亂、外患、海盜、殺人或走私槍械、毒品等罪，經實施緊追、逮捕而抗不遵照或脫逃時，經過海巡署長就該情形合理判斷，認為已經沒有其他手段制止時，得於必要限度內使用砲，而若於情況急迫或無法有效通聯時，得由現場最高指揮官認定。

此外，三讀條文明定，海巡機關人員違法使用器械，侵害人民自由或權利時，依《國家賠償法》規定辦理；若海巡機關人員依法使用器械，致第三人生命、身體或財產遭受損失時，第三人得請求補償，但有可歸責該第三人的事由時，得減輕或免除其金額。

另為釐清海巡人員使用器械的妥適性及適法性，三讀條文新增規定，海洋委員會應遴聘相關機關代表及專家學者組成調查小組，就所屬人員使用器械致人死亡或重傷爭議事件的使用時機、過程及相關行政責任，進行調查及提供意見；海巡機關人員使用器械，致現場人員傷亡時，應迅速通報救護或送醫，並作必要的保護或戒護，而該人員所屬機關應進行調查，並提供海巡機關人員涉訟輔助及諮商輔導。

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