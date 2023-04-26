海巡爆弊案！管碧玲嘆「痛心疾首」　報請政院擴增16名政風人員

▲海巡人員執勤。（圖／翻攝管碧玲臉書）



記者杜冠霖／台北報導

繼八斗子漁港安檢所官兵收賄案後，馬祖岸巡總隊爆出林姓參謀主任涉侵占國軍罐頭案，其中3嫌羈押禁見。對此，海委會主委管碧玲26日表示，海巡出生入死、勞苦功高，因此害群之馬，法所不容，已報請行政院同意，未來政風人員將增加16人！

管碧玲指出，海巡署一萬多人，捍衛海疆，肩負三安，既要平戰轉換顧國安，取締走私偷渡拼治安，還要救援救難保平安。海巡同仁有的日以繼夜守岸際，有的戰風戰浪護海洋，說他們出生入死不為過，說他們勞苦功高才剛好而已。

管碧玲指出，自己就任不到一百天，上山下海走訪基層，為的就是傳達給他們應得的感謝，這兩天，看到報導海巡長官人謀不臧的新聞，非常痛心。她就任第一份公文就是在海巡署簽的，隔天開臨時主管會報，特別宣示會後第一個要召見政風處，強調端正風紀，「我特別跟大家報告，之後不久，我就重拾舊議，朝強化海巡政風的議題積極推動！」

管碧玲表示，海巡署一萬多人，分佈在各分署，遍佈全國各地，但是，分署沒有政風，只有兼辦政風人員。一方面署本部的政風人力不足，實施法制教育，執行量能受限；且鞭長莫及，無法有效就近督導，從基層即時掌握政風情資。

管碧玲坦言，自己的擔心證明是對的：這次涉嫌吸金「投資」的事，爆料海巡知道，政風不知道，就是鞭長莫及的結果！她兩個月前就和法務部長討論要在海巡署擴大政風編制，讓政風人員深入分佈在各地的海巡各分署，兩週前已經發文請行政院同意我們修改編制表，未來政風人員將增加16人，希望這個案子能得到行政院支持。

對於媒體報導海巡官員涉案的情節，管碧玲直言，如果屬實，令人痛心疾首，法所不容，「但請大家相信，絕大多數的海巡同仁，都清廉自持，克盡職守，請大家相信，海巡人員捍衛海疆，是值得我們信賴的力量！」

