海委會成立5週年　管碧玲：肩負「三安四海」責任

▲海委會主委管碧玲。（圖／海委會提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

海洋委員會成立5週年，海委會主委管碧玲28日致詞時表示，這五年來，海委會在歷任主委成功的領導和大家的努力下，肩負「三安四海」的責任，用最有限的人力、物力、財力中守護海洋。未來，海委會將依據組織法所賦予的職能，扮演好政策整合平台角色，讓中央與地方政府能夠建立夥伴關係，為推動海洋事務之健全發展而共同努力。

管碧玲解釋，「三安」是海巡署勞苦功高的職責，他們每天應處中國大陸灰色地帶戰略的動作，做平戰轉換的準備，守護海彊，這是國安；他們風裡來浪裡去，在海上查緝各種違法、犯罪，這是治安；他們護漁、救援、救災，也在守護人民平安。國安、治安、平安，海巡弟兄姊妹一天24小時，在保護2千300萬同胞可以安居樂業。

管碧玲進一步說明，「四海」則是海委會確保海洋永續發展的業務範疇，包含海洋污染防治、海洋廢棄物治理、海洋生態保育和海洋產業發展，業務多元繁重。這五年來，在大家的努力下，建立了一個有效的政策架構，在缺乏完整的法律工具和有限的資源下，扮演著海洋永續守護者的角色。

管碧玲指出，這次海委會用記者會的形式過生日，主要是想彰顯對海洋的責任感和謙卑，所以用真實的簡報回顧這五年以來機關的努力成果，而非以華麗的活動包裝，這也是她就任不到100天的感受，「海委會的個性就是樸實無華、埋頭苦幹！過去如此，未來也是如此。」

管碧玲強調，台灣四面環海，是個十足的海洋國家，與海洋的連結相當密切，不僅可調節氣候，孕育各種海洋生物，更是人類重要活動場域。因此，珍愛及守護海洋，將是海洋委員會對國人不變的承諾。未來，海委會將依據組織法所賦予的職能及任務，扮演好政策整合平台角色，把分散各部會掌理的海洋事務加以協調、規劃與整合，藉此發揮政府的機動性及一致性，讓中央與地方政府能夠建立夥伴關係，通力合作，為推動海洋事務之健全發展而共同努力。