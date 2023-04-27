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南高屏通勤月票7月上線　國7拚提早完工！高架橋下擬設平面道路

▲▼立法院交通委員會、交通部今前往高雄考察交通。（圖／交通部）

▲立法院交通委員會、交通部今前往高雄考察交通。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

立法院交通委員會今(27日)與交通部前往高雄考察交通及觀光建設，交通部長王國材表示，將持續協助高雄市城際通勤月票7月上線，推動公共運輸服務升級及觀光產業。此外，原訂最快119年可通車的國7也將爭取提早完工，高架橋下將評估設平面道路，帶動高雄地區發展。

今立法院交通委員會考察高雄地區交通建設，包括「高雄通勤月票上路」、「國道七號現況」、「促進高雄觀光發展」及「高雄國際航班」等推動情形。

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針對高雄通勤月票部分，交通部長王國材表示，除請公路總局除持續協助高雄市城際通勤月票能於112年7月上線外，並透過公路公共運輸服務升級計畫，推動交通平權，縮小區域差距，全力支持高雄市政府提升公運路網銜接完整性。另對於高雄捷運遠期路網之推動，也將予以支持及協助。

國道7號高雄路段計畫部分，王國材指示高公局積極辦理工程設計、用地取得作業並與高雄市政府密切合作，爭取提早完工通車，並就在場立委建議規劃國7高架橋下平面道路事宜，納入評估考量。

為疫後高雄觀光做準備，交通部觀光局近年扶植地方特色觀光節慶活動及旅展活動，王國材則要求觀光局持續與高雄巿旅行業公協會及觀光產業合作，持續協助支持辦理高雄國際旅展及相關大高雄市觀光商圈行銷宣傳，振興高雄地區疫後觀光及產業商圈的持續發展。

此外，針對高雄機場國際航班規劃所提加速增加航班等建議，王國材也要求民航局視國際觀光推動情形及小港機場航厦改善進度，持續滾動檢討新闢高雄航線或增加航班，促進高雄地區觀光發展。

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