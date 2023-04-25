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快訊／瓜國總統賈麥岱：台灣是獨立國家　也是唯一且真正的國家

▲▼瓜地馬拉共和國總統賈麥岱訪立法院 議場演說。（圖／記者屠惠剛攝）

▲瓜地馬拉共和國總統賈麥岱訪立法院。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者杜冠霖／台北報導

瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）25日上午至立法院發表演說，這也是睽違13年再度有國家元首親自至議場演說。賈麥岱直言，瓜地馬拉維持其一貫不變的立場，支持承認中華民國（台灣）為一個獨立的國家，也是唯一且真正的國家（賈麥岱原話指國家，立院翻譯為中國）。因此，基於聯合國包容及普遍性原則，「我國支持貴國參與國際組織的權利」。

賈麥岱表示，感謝讓自己有這個機會在貴院發表談話，能夠再次強調瓜地馬拉對於兩國邦誼的重視。對於這份情誼，自己在2019年10月以總統當選人身份訪問台灣時曾經明確表示，瓜地馬拉與台灣將會成為長期的合作伙伴，而今天他站在這裡，就是向各位證實這個事實。

賈麥岱指出，向各位保證，世間上再也沒有比老朋友之間更堅定的友誼了。根據文獻的記載，兩國間外交關係始於1909年，爾後關係持續深化。中華民國於1933年在瓜地馬拉設置總領事館後開啟雙邊合作關係。接著，雙方於1960年分別在兩國互設大使館。

賈麥岱表示，這幾十年來，兩國維持深遠的關係，不僅在外交關係或是官方層級的互動，更透過合作與交流，促進兩國人民的互信及友誼，唯有團結一致，才能因應當今政治動盪、經濟危機、災難性氣候效應，以及威脅全球和平與穩定的時代。
 
賈麥岱呼籲，國際社會及自由世界，應致力於要求對於中華民國（台灣）主權及領土完整的尊重，國際需團結一致共同支持這個國家、支持這個長期飽受台灣海峽對岸威脅的國家。
 
賈麥岱表示，瓜地馬拉是一個崇尚和平的國家，他本人要求立即終止戰爭的號角，要求終結此地區及世界其他地區的敵對和戰爭，「這些地區的人民因武裝衝突而活在恐懼和不安中，而這些問題皆是威權主義、野心和拒絕以對話來解決分歧所導致的結果，這不是解決問題的正途，難道我們沒有從歷史中學到教訓嗎？」
 
賈麥岱表示，要非常自豪地重申，瓜地馬拉做為中華民國（台灣）在中美洲唯一友邦的堅定立場，同時，也是中美洲區域最大且最穩健的經濟體，這3年多來，瓜國藉由瓜地馬拉總體經濟前所未有的穩定性，致力推動近岸生產策略，並將瓜國打造成為一流的投資重鎮。

賈麥岱表示，在2013年至2021年期間，中華民國（台灣）向瓜地馬拉提供了近九千萬美元的合作援助。自過去15年以來，台灣為瓜國學子提供獎學金，供他們攻讀學士、碩士和博士學位，「我非常感謝，因為這些獎學金提升瓜國的人才培訓及專業技能。這些學子同時也是台灣在我國的學術大使。感謝貴國為我們所做的這一切。」 
 
賈麥岱指出，如果無法促進兩國人民經濟和社會發展、實現和平和繁榮，那還有什麼其他的方式可以建立一個穩固、強大且歷久彌新的友誼呢？同樣地，瓜地馬拉維持其一貫不變的立場，支持承認中華民國（台灣）為一個獨立的國家，也是唯一且真正的中國，因此，基於聯合國包容及普遍性原則，瓜國支持台灣參與國際組織的權利。

賈麥岱表示，自己來自太平洋的彼端，不遠千里而來，為的就是重申瓜國外交政策的原則，「這是我們對貴國堅定支持的展現，也是我們對捍衛主權及領土完整的承諾，以及對外國侵略的堅決反對」。他說，去年7月，自己秉持同樣的精神，成為拉丁美洲第一位而且也是唯一的一位訪問烏克蘭的國家元首。

賈麥岱直言，「本人承諾將持續支持並促進與我心愛的中華民國（臺灣）的這一份珍貴情誼」。他表示，「當其他國家隨著局勢轉向時，瓜地馬拉依然堅定不移。當其他國家將利益置於友誼之上時，瓜地馬拉依然堅定不移。當其他國家扭曲了對正確觀念的理解時，瓜地馬拉依然堅定不移。堅定不移，是因為這攸關正義、這攸關權利。再也沒有比這更堅若磐石的情誼。台灣萬歲！自由民主萬歲！」

▲▼瓜地馬拉共和國總統賈麥岱訪立法院 議場演說。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼瓜地馬拉共和國總統賈麥岱訪立法院 頒贈國會榮譽獎章。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼瓜地馬拉共和國總統賈麥岱訪立法院 頒贈國會榮譽獎章。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼瓜地馬拉共和國總統賈麥岱訪立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼瓜地馬拉共和國總統賈麥岱訪立法院 立法院安檢。（圖／記者屠惠剛攝）

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