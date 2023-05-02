陳佩琪護柯文哲曝「贊助20萬攝影器材」　前幕僚：我月薪不到4萬

▲民眾黨主席柯文哲與夫人陳佩琪。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前參加大甲媽遶境，卻遭前攝影官潘俊霖爆料過去2014與2019年都沒走完全程。對此，柯文哲的夫人陳佩琪打破沉默，稱自己過去還曾匯過20萬給對方買攝影器材，「先生待人如此，不知道後續為何會引起他如此大的仇恨？」而潘俊霖則回擊，自己那些年月薪不到4萬，「如果你們認為我欠你們20萬，麻煩銀行帳號給我，我明日匯款歸還」。

▲陳佩琪曝光匯款單。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

陳佩琪說，假期時搜尋先生的新聞，聽到有人在臉書說先生大甲媽遶境沒全程用雙腳走完，是欺騙的行為。公然指責人家欺騙，是很嚴重的指控，但先生有公開講過他會全程用雙腳走完嗎？相信這活動很少人能徒步走完全程，像今年228一日雙城， 他事前就公開說他這次要騎電輔車，這是公開的資訊。

陳佩琪感嘆， 人是要有多大的仇恨， 才會這樣毫無根據的公開指責別人說謊、欺騙？「 2016年某天先生跟我說有人需要錢買攝影器材， 我二話不說，第二天立刻跑去匯款，先生待人如此，不知道後續為何會引起他如此大的仇恨？他說他被網軍攻擊先生不保護他？ 先生要是有這個能耐，先保護我這個做老婆的啦！」

潘俊霖回應，關於陳佩琪曾經出資購買器材這件事情，過去他曾公開感謝協助，「那些年我服務期間，我的薪水不超過4萬」，攝影器材非常昂貴而且耗損嚴重，當時常常有人檢舉他使用市府器材拍攝柯文哲私人行程，政風人員常常檢查市府器材有沒有被他公器私用，而20萬所買的器材，他離職後也有拿進市長室要還給柯文哲，「如果你們認為我欠你們20萬，麻煩銀行帳號給我，我明日匯款歸還」。

對於遭到指控，柯文哲日前說明，大甲媽遶境路線很長，自己本來就不是從頭走到尾。