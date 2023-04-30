獨／黨內曝「索不分區第二未果」才退黨　谷阿莫氣炸回應了

▲網紅「谷阿莫」積極參與公共事務，近期也製作不少點評政治議題的影片。（資料照／記者羅志華攝）

記者呂晏慈／台北報導

本名仲惟鼎的YouTuber谷阿莫今年初落選時代力量決策委員後退黨，但去年代表時代力量參選桃園市議員落選的徐鈺雯30日撰文暗諷「靠自己的名氣就想索討不分區第二名，被拒絕後又跳另一個政黨說是因為理念不和」，引發黨內熱議。對此，谷阿莫稍早接受《ETtoday新聞雲》訪問時否認該說法，強調自己現在是無黨籍，建議徐講話要負責任、多求證，別為了流量講一些不實內容。

徐鈺雯今天透過臉書撰文稱，「一個網紅想吃政治快餐，對一個政黨完全沒付出過，靠自己的名氣就想索討不分區第二名，被拒絕後又跳另一個政黨說是因為理念不和？一切都只是為了地位與權力！」她表示，不要把選民當白痴，「自己踏踏實實出來選還比較不會被人看扁，知道自己選不上只想要不分區，真是夠噁心的」。

此外，一名時力黨內人士還原谷阿莫退黨時的狀況說，原本以為谷阿莫對參與黨務有興趣，就算沒有當選決策委員，也可以看看能怎麼合作，未料谷阿莫向黨主席開口討「不分區立委第二順位」，但當時提名小組根本還沒有開始徵詢，亦沒有進行任何討論，自然沒有下文。他說，後來谷阿莫申請退黨，令人大感錯愕，這種政治工作的態度，當然也會讓人有疑慮。

不過，谷阿莫今天下午接受《ETtoday新聞雲》電話訪問時澄清，「沒有這回事」，徐鈺雯爆料的資訊好像落後於黨部，建議她先跟黨主席做討論，講話也要多求證，不要自己亂揣測、放風聲。他說，為了與時力有更多互動，他曾經與現任黨主席王婉諭聊過，但什麼都沒有聊出來，「如果有邀請我（擔任不分區立委），我搞不好還不會退黨勒，也會更佩服現在的黨主席」。

谷阿莫也說，他本來沒有很想講「前東家（指時力）」的事情，不過，這不代表爆料者可以為了自己的流量，講不實、沒有依據的東西，否則他是不是也可以說，爆料者是為了爭取不分區立委，才出來炒新聞？可以這樣隨便講她嗎？至於實際退黨理由，他說，「很殘酷，留給直播講好不好？」

另對於有媒體報導，近日民眾黨與谷阿莫有互動，令外界聯想是否將延攬谷阿莫加入不分區立委名單一事，谷阿莫直言，站在年輕人的角度，他回答任何記者的提問都是「不排除」，不會一開始就拒絕，「我現在是無黨的身份，至於後面會不會與其他政黨有更多合作，不知道也不排除」。