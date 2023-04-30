　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／黨內曝「索不分區第二未果」才退黨　谷阿莫氣炸回應了

▲谷阿莫北檢調解。（圖／記者羅志華攝）

▲網紅「谷阿莫」積極參與公共事務，近期也製作不少點評政治議題的影片。（資料照／記者羅志華攝）

記者呂晏慈／台北報導

本名仲惟鼎的YouTuber谷阿莫今年初落選時代力量決策委員後退黨，但去年代表時代力量參選桃園市議員落選的徐鈺雯30日撰文暗諷「靠自己的名氣就想索討不分區第二名，被拒絕後又跳另一個政黨說是因為理念不和」，引發黨內熱議。對此，谷阿莫稍早接受《ETtoday新聞雲》訪問時否認該說法，強調自己現在是無黨籍，建議徐講話要負責任、多求證，別為了流量講一些不實內容。

徐鈺雯今天透過臉書撰文稱，「一個網紅想吃政治快餐，對一個政黨完全沒付出過，靠自己的名氣就想索討不分區第二名，被拒絕後又跳另一個政黨說是因為理念不和？一切都只是為了地位與權力！」她表示，不要把選民當白痴，「自己踏踏實實出來選還比較不會被人看扁，知道自己選不上只想要不分區，真是夠噁心的」。

此外，一名時力黨內人士還原谷阿莫退黨時的狀況說，原本以為谷阿莫對參與黨務有興趣，就算沒有當選決策委員，也可以看看能怎麼合作，未料谷阿莫向黨主席開口討「不分區立委第二順位」，但當時提名小組根本還沒有開始徵詢，亦沒有進行任何討論，自然沒有下文。他說，後來谷阿莫申請退黨，令人大感錯愕，這種政治工作的態度，當然也會讓人有疑慮。

不過，谷阿莫今天下午接受《ETtoday新聞雲》電話訪問時澄清，「沒有這回事」，徐鈺雯爆料的資訊好像落後於黨部，建議她先跟黨主席做討論，講話也要多求證，不要自己亂揣測、放風聲。他說，為了與時力有更多互動，他曾經與現任黨主席王婉諭聊過，但什麼都沒有聊出來，「如果有邀請我（擔任不分區立委），我搞不好還不會退黨勒，也會更佩服現在的黨主席」。

谷阿莫也說，他本來沒有很想講「前東家（指時力）」的事情，不過，這不代表爆料者可以為了自己的流量，講不實、沒有依據的東西，否則他是不是也可以說，爆料者是為了爭取不分區立委，才出來炒新聞？可以這樣隨便講她嗎？至於實際退黨理由，他說，「很殘酷，留給直播講好不好？」

另對於有媒體報導，近日民眾黨與谷阿莫有互動，令外界聯想是否將延攬谷阿莫加入不分區立委名單一事，谷阿莫直言，站在年輕人的角度，他回答任何記者的提問都是「不排除」，不會一開始就拒絕，「我現在是無黨的身份，至於後面會不會與其他政黨有更多合作，不知道也不排除」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
渣男1人飾2角！誆少女拍自慰影片　下場慘曝
獨／黨內曝「索不分區第二未果」才退黨　谷阿莫回應了
搭台鐵隔壁乘客狂聊　她忍1hr受不了「做1事」！結局被讚爆
黑男「街邊配對」遭疑作假！　本人無奈發聲
機場電梯故障「門突然開了」　女踏出去瞬間墜落亡
快訊／8人攀鹿林山　6旬男突昏迷命危
韓「國民MC」訪AV女優遭抵制！　觀眾灌爆：拒看A片大叔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨／黨內曝「索不分區第二未果」才退黨　谷阿莫氣炸回應了

影／新北樹林水牛亂竄　卓冠廷：侯友宜無心市政

民進黨辦高中國際知識競賽　全台500位學生報名

徐巧芯大力聲援動保法修法　強調應從母法著手、全台統一

賴清德：中國問題是世界問題　「表面和平不是真和平」

搭配柯文哲參選2024？　黃珊珊：依照選舉需求配合

蔣萬安談內湖槍擊案　「警察局絕對不能手軟」

他驚爆「這事」批綠委只是投票部隊　喊話：政黨輪替才能解密黑箱

影／《航拍中國》台灣篇首播　我軍剪影片反擊：中共只看表面節目膚淺

馬英九稱兩岸「同屬中國」　朱立倫：國民黨2024是捍衛中華民國

遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

楊丞琳被點「李榮浩夯曲」：Sorry～　遭酸「不是可愛教主了」高EQ回應

民眾買「A肝莓果」氣喊告！好市多退款：就醫可留單據

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

當舖槍擊主嫌「鯨魚」抵台　黃國昌發文揭凶殘黑歷史

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

再混啊！4人躺沙發偷懶　老闆一上樓集體彈起裝乖

獨／黨內曝「索不分區第二未果」才退黨　谷阿莫氣炸回應了

影／新北樹林水牛亂竄　卓冠廷：侯友宜無心市政

民進黨辦高中國際知識競賽　全台500位學生報名

徐巧芯大力聲援動保法修法　強調應從母法著手、全台統一

賴清德：中國問題是世界問題　「表面和平不是真和平」

搭配柯文哲參選2024？　黃珊珊：依照選舉需求配合

蔣萬安談內湖槍擊案　「警察局絕對不能手軟」

他驚爆「這事」批綠委只是投票部隊　喊話：政黨輪替才能解密黑箱

影／《航拍中國》台灣篇首播　我軍剪影片反擊：中共只看表面節目膚淺

馬英九稱兩岸「同屬中國」　朱立倫：國民黨2024是捍衛中華民國

陳俊秀、陳佳樂開轟　樂天二軍賽14比5大勝統一

隨口唸「怎麼一直掉毛？」白柴滿臉委屈　溝通師一句話讓媽笑翻

邵庭被指「用妥瑞症賣慘」：很可惡！　她澄清2事實氣哭

獨／黨內曝「索不分區第二未果」才退黨　谷阿莫氣炸回應了

吳念庭雙安3打點白搭　西武延長賽6比7不敵樂天

璉紅盃幼兒足球賽　南投全縣25校49隊小朋友比拚足下功夫

上季PLG職籃亞軍攻城獅　確定提前出局無緣季後賽

空降打擊率排行榜首位　邱丹：還有更重要工作

陳威全返鄉開唱「黃美珍、方泂鑌都上台」！　「他」消失歌壇N年也來了

統測落幕！手機違規180件最多　明上午9時公布答案

貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

政治熱門新聞

郭台銘酸投綠「生肺癌好了」　綠委：喪盡天良

賴清德珍奶都喝「全糖」！　笑曝：跑行程會買去車上喝

侯友宜主張勞動節「全國都休」　國民黨團力挺：不該一國兩制

侯友宜主張勞動節全國放假　郭台銘昔：假夠多！小孩放太多沒出息

張國煒稱「台灣觀光不如星國」惹議　他點政府2問題：不能怪業者

郭台銘盼5/17「徵召我」　朱立倫：提最強戰隊

國民黨5月17日徵召總統人選？　藍黨團：可能性非常高

正妹議員跟大甲媽遶境　「露腰又露肩」笑喊：找回辣台妹精神

返台口誤希臘成「西藏」　馬英九機場談話全文曝光

郭台銘動作頻頻搶攻2024　她看侯友宜：資源最少、束縛最多

媒體人封「他」藍營史上最強參選人　曝這特質能吸南部票

轟「民進黨男人」整高嘉瑜　 游淑慧：要選就出來選

賴清德會保住高嘉瑜？　她親曝原因：國會過半關鍵在港湖區

即／陳致中最新1189字聲明曝心情

更多熱門

相關新聞

賴清德：中國問題是世界問題

賴清德：中國問題是世界問題

民進黨總統候選人賴清德30日出席「台中市信賴台灣之友會成立大會」，他提出「拚經濟、護民主、保和平、強國防」4項任務，以壯大民主自由的台灣，同時也引述南韓總統尹錫悅說法稱，要和平必須要有實力，目前台海現狀的改變，是中國想用實力改變國家社會，而北韓不單純是南韓問題，是世界問題，中國也不是台灣的問題，是世界問題。

馬英九稱兩岸「同屬中國」　朱立倫表態了

馬英九稱兩岸「同屬中國」　朱立倫表態了

郭台銘盼5/17「徵召我」　朱立倫：提最強戰隊

郭台銘盼5/17「徵召我」　朱立倫：提最強戰隊

呼應侯友宜兩岸「杯水論」？　朱立倫這樣說

呼應侯友宜兩岸「杯水論」？　朱立倫這樣說

郭台銘扯「得肺癌」支持核能　民進黨團3問

郭台銘扯「得肺癌」支持核能　民進黨團3問

關鍵字：

時代力量民眾黨谷阿莫第三勢力20242024立委選舉

讀者迴響

熱門新聞

甜不辣店內用喝到飽！女大生清空整桶挨罵

自備環保杯「飲料只裝8成」　老闆1句話戰翻

企鵝妹直播泡溫泉！「大尺度畫面」2萬人搶看

蕾菈懷孕6月羞認「昨天才行房」！

婚禮上新嫁娘才進場　新郎潰堤狂噴淚

參加完鄰居喪禮「他竟慘死家中」　同桌5人全送醫

邱瓈寬兒子成183CM鮮肉！　「加入台饒廠牌」21歲現況曝

爽男擁6妻　「訂製6m大床」每天睡一起

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

企業老闆遭詐　「喂」一聲2100萬元沒了

劉雨柔爆雙面女星真實身分「沒消音」

拍片偷賣場飲料被檢舉　短髮妹：大不了坐牢

歐陽娜娜緊身私服曝「真實身材」！

忘記拿東西！人妻下車遭丈夫倒車撞死

快訊／國道成「大型停車場」　紫爆路段曝

更多

最夯影音

更多
遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳

遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳
《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

楊丞琳被點「李榮浩夯曲」：Sorry～　遭酸「不是可愛教主了」高EQ回應

楊丞琳被點「李榮浩夯曲」：Sorry～　遭酸「不是可愛教主了」高EQ回應

民眾買「A肝莓果」氣喊告！好市多退款：就醫可留單據

民眾買「A肝莓果」氣喊告！好市多退款：就醫可留單據

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面