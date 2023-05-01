柯文哲主張「立法保障親職假」　重視勞工非糾結「全體放假1天」

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者陳家祥攝）

記者袁茵／台北報導

被視為國民黨2024總統大選參選人之一的新北市長侯友宜，日前主張五一勞動節全國應一致性放假一天，引發外界熱議。同為欲挑戰2024總統大選的民眾黨主席柯文哲，在勞動節的今天，則拋出立法保障「親職假」，同時認為國定假日訂定辦法應盡量統一，由內政部整體檢討，別淪為政治喊價遊戲。

柯文哲1日於臉書發文感謝辛苦的勞工們，他指出，與其糾結勞動節是否擴大全民放假，他認為更要回歸勞動節的初衷，要「確實保障勞工權益」，台灣在2021年平均年總工時已經是全球第四高，低薪、高壓、超長工時直接影響了年輕世代生育意願，形成少子化國安危機，「重視勞工，不該只糾結五一是否全體放假一天，而要改善勞動環境。」

柯文哲舉例，從勞動部資料看來，職災傷亡逐年增加，製造業2019年傷病、失能與死亡共1萬4113人，2021年還上升到1萬4446人，每一個數字都是家庭不可承受之重，勞動檢查要落實、不該只是虛應故事。

柯文哲表示，有些家庭爸爸、媽媽是一個公務員、一個勞工，放假「一家兩制」徒增困擾，「我認為國定假日訂定辦法應盡量統一，由內政部整體檢討，不要淪於大撒幣，變成是政治喊價的遊戲。」

在保障性別勞動權益的部份，柯文哲也說，自己主張立法保障「親職假」，讓休假具有彈性，保障勞工能同時兼顧家庭，不用陷入家庭與工作的天人交戰、蠟燭多頭燒、生活沒品質，當然更重要的是「導引產業轉型」，改善國內經濟狀況，引導企業加薪，有效率的降低工時，才能真正讓勞工們改善過勞、脫離過勞，還勞工快樂的每一天。