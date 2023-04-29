柯文哲拋聯合政府讓台灣重新團結　笑談柯郭配：沒進展

▲大甲媽祖遶境柯文哲聯訪。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲昨結束訪美行程返抵台灣，29日一早便南下參加大甲鎮瀾宮媽祖繞境進香活動。他在受訪時說，主張聯合政府，台灣要想辦法走出藍綠互鬥泥淖，台灣現在明顯是意識形態對抗、是分裂的國家，要讓台灣重新團結一次；至於對柯郭配有無新思考？柯笑說，到現在也沒有進展，順其自然。

對於被郭台銘說沒睡飽？柯文哲笑說，「不會啦，不是還沒睡飽，我還沒睡。昨天回來時差都睡不著」；而訪美後，對於柯郭配有無新的思考？柯說，到現在也沒有進展，順其自然。

而昨宣布要登記黨內初選，正式宣告2024總統大選不缺席，國民黨主席朱立倫稱適當時機會見面談？柯文哲說，有機會再談，才剛回來而已，「再想想看，要談什麼都不曉得」。

柯文哲說，台灣要想辦法走出藍綠互鬥的泥沼，30幾年也差不多了，現在還是很明顯的意識形態對抗，「台灣還是一個分裂的國家，我也覺得不是一個辦法，從30幾年前分裂到現在，要讓台灣重新團結一次」。

至於朱立倫拋出在野大聯盟構想，柯文哲說，在野大聯盟2014年他就做過，但還是那句話，「我還是在想說，是不是讓台灣重新成為一個團結的國家」。

柯文哲表示，這次去美國，美國也在問「蔡英文來美國、馬英九去中國，你的看法是什麼？」這題幾乎每一個人都問，因為在外國人看起來，台灣就是一個分裂的國家，必須要想一想。

媒體追問，訪美的心得、是否面試成功？柯文哲說，這也不是面試，美國是台灣最重要的盟邦，要知道美國在想什麼；還有更重要，美國怎麼看台灣我們要知道。他舉例，包括像台積電，美國也在想說台積電到底要怎麼移動，一大堆問題，所以老實講，國家的問題比想像的複雜。