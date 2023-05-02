「打許淑華只是小菜」　徐巧芯曝鎖定新潮流：狙擊目標是賴清德

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯獲黨內提名參選信義、南松山立委，連日猛攻民進黨對手許淑華。徐巧芯說明，她的目標並不是許淑華個人，這只是一個小菜，她真正的目標是新潮流，包含參選2024總統的民進黨主席賴清德在內，才是她主要的狙擊目標。

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞並面臨解職，近期將發監執行。徐巧芯在《國民黨新時代》說，貪污被判刑的，為什麼可以一直做下去？大家說他選區很綠，他只選一個議員，那沒有關係，國民黨要讓其他區的人都知道說，這個區選出這樣子的人，如果更多的人知道，你投民進黨，他們就是跟陳致中是同一伙的，如果覺得陳致中這樣行為不好，就不要投給民進黨的人，因為民進黨就是會縱容這樣子的人。

徐巧芯話鋒一轉提到，她的目標並不是許淑華個人，只是要讓初選結束的時候，大家可以看到她是有所準備，而且可以立刻取下敵方的能力。但她真正的目標是新潮流這個派系，包括他們在各區域所提名的立委候選人，以及他們的總統候選人，民進黨總統候選人新潮流的賴清德，這個才是她鎖定的。

徐巧芯說，接下來會陸續揭露更多跟新潮流有關的問題，很多人覺得，打民進黨政府打不到賴清德，那是因為現在總統蔡英文在執政，可是當民進黨的新潮流做了很多不三不四的事情的時候，身為這個派系裡面一份子、領導班，而且你是總統候選人的時候，賴清德要不要負責，不只許淑華，所有整個新潮流的派系，包含賴清德在內，才是她主要的狙擊目標。