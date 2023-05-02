郭台銘失言急道歉　周玉蔻疑：幕僚是侯友宜派來臥底搞破壞的？

▲郭台銘舉辦台灣領袖講座。（圖／記者吳世龍攝）

記者詹宜庭／台北報導

有意爭取國民黨2024總統提名的鴻海集團創辦人郭台銘1日舉辦台灣領袖講座，提出要把政府當企業經營，不要議會監督、高雄半屏山下設置小型核電廠等，相關發言引發爭議，昨晚緊急發文道歉。對此，媒體人周玉蔻2日懷疑，「郭董的公關幕僚團隊，是侯友宜派來臥底搞破壞的嗎？」

郭台銘昨日在高雄舉辦台灣領袖講座，強調要以CEO態度治國，呼籲在座企業家參選一起翻轉高雄，把政府當企業經營，不要議會監督、自己來監督。不僅如此，他也痛批，民進黨把非核家園當神主牌，若選民投票給他們，「我也沒辦法，那你就生個肺癌」，更拋出要在高雄半屏山下做小型核能發電站，稱投資核能絕對是對的行業等，引發熱議。

針對演講時相關發言引起社會各界疑慮，郭台銘昨日晚間緊急發文道歉，他澄清，議會監督是民主機制，也是民主的基本底線，當然不容破壞。至於設置核能站的討論，引發民眾的擔憂，未來他也會提出完整的能源政策規劃來向大家說明。郭台銘表示，造成誤解讓社會感到疑慮，是他自己急於突顯問題所在，卻沒有掌握好表達方式是最大的問題，為此鄭重修正，並為自己的倉促發言致歉。

周玉蔻則透過臉書發文開酸，「郭董的公關幕僚團隊，是侯友宜派來臥底搞破壞的嗎？有點同情果凍大哥了」。有網友在貼文下方留言道，「不小心說出真心話而已」、「他自己本身就是個自走砲」、「果凍的幕僚是侯的臥底，而侯是朱的臥底，最後就是朱自己參選啦！」、「自己嘴巴太大、政治判斷力不足，怪誰？」、「完全用韓總機的套路在選舉！」