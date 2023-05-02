郭台銘狂言「機器人大軍、高雄蓋核電站」　民進黨要侯友宜踹共

▲民進黨今天舉行記者會向侯友宜提出3問。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

有志爭取國民黨總統提名的鴻海集團創辦人郭台銘近期發下豪語，主張要在高雄半屏山蓋小型核電站，還說要發展機器人產業，「對方上來8萬個兵，我8萬個機器人跟他對打」，引發熱議。民進黨發言人張志豪2日表示，郭台銘的主張「駭人聽聞」，目前幾乎黃袍加身的新北市長侯友宜，對這些荒腔走板的政策，必須要有更明確的立場和態度。

民進黨發言人張志豪、卓冠廷今天上午舉行記者會，批評郭台銘提出荒謬的核能、國防政策主張，根本沒有仔細妥善思考，且既然侯友宜也在積極爭取國民黨總統初選提名，請問郭台銘支持核電，侯友宜呢？郭台銘說未來用8萬機器人對打，侯友宜呢？郭台銘說不用議會監督，侯友宜的態度呢？侯友宜應該說清楚講明白。

張志豪指出，郭台銘認為核能是台灣的重要能源，也支持重啟核四，並提出要在高雄蓋核電廠，而核一、核二，甚至是核四都是在新北市境內，侯友宜在2019年就曾說過，重啟核四是「假議題」，也說過「沒有核安、沒有核電」，但最近卻改口，「中央政府在面對能源的配比，要有長期友善的規劃」，顯然立場大轉彎，甚至趨於軟弱退縮，為此民進黨必須質疑，侯友宜是否也認同郭台銘能源政策的立場？還是為了問鼎總統大位，就將新北市民的安全權益拋諸腦後？請侯友宜不要閃躲空話，誠實回答。

卓冠廷表示，「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察」，這幾年來，蔡政府極力推動國防政策，以及一系列的軍事改革，提升軍人士氣，更讓國際看見台灣守護國家的決心，但郭台銘顯然不認同，不僅提出「別買武器就不會被中國打」，還提出要創造「8萬個機器人」，難道機器人能夠取代勤練精訓的國軍弟兄姊妹？除了引起聽者的笑聲，也在國民黨內有不同的聲音，例如國民黨立委李德維擔心，「8萬個機器人」恐如同電影鋼鐵人中的AI機器人互相殘殺，民進黨想要問：對於郭台銘的國防政策，侯友宜是否支持？

卓冠廷補充，近期新北市議會國民黨團為了侯友宜問鼎大位，強勢變更議程表示，郭台銘說過，「要將政府當企業經營，不要議會監督、自己來監督」，讓許多人都大吃一驚，雖然郭台銘事後道歉，但可見這就是郭台銘真實的想法，而這樣的行為，和「侯友宜」及「新北市議會國民黨團」的作法，簡直如出一轍，所以民進黨在這裡也要請問：郭台銘不要議會監督，侯友宜是否也不要議會監督？