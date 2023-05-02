「經濟成長率14年最慘」！　國民黨喊2024用誠信對抗民進黨

▲國民黨今舉行「2024是誠信vs詐騙的對抗 揭露民進黨『假訊息治國』」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（2）日召開「2024是誠信vs詐騙的對抗 揭露民進黨『假訊息治國』」記者會，現場提出民進黨的經濟、政治詐騙三例，近期施政無方、治理失敗的證據持續顯現，政府本身成為最大詐騙集團，從總統、內閣官員到議員通通在說謊。

文傳會副主委林家興指出，蔡英文曾說「台灣經濟20年來最好」，但是民進黨執政以來持續低薪、高物價、高房價，七年來一件問題都沒解決，導致五一勞動節仍有將近萬名勞工上街抗議總統。民進黨官員尸位素餐，宣稱今年經濟成長率不會比去年差、會觸底反彈，結果去年沒有保三成功，今年保二又恐無望，根本變成「保綠總隊」。

林家興續指，疫後各國經濟和緩復甦，只有台灣經濟斷崖式下降，短短兩季掉了將近6個百分點，最新公布的今年第一季經濟成長率竟然是負3.02%，創14年來新低，只有金融海嘯時可比，但目前國際沒有金融危機，其他各國都在緩步成長，卻只有台灣在急速下跌，王美花還敢推給俄烏戰爭與全球高通膨？

林家興表示，民進黨兩岸搞不好，讓台灣出口導向的經濟缺乏足夠動能，王美花居然還操弄意識形態，把台灣的經濟下跌，怪給大陸經濟復甦不好拖累台灣，但其實今年第1季中國大陸經濟成長率高達4.5％，砍半也有2.2%。王美花把台灣經濟負成長責任推給俄烏戰爭、推給大陸，何時才要知道台灣經濟要民進黨政府自己執政自己負責？

新北市議員江怡臻批評，新北市槍擊案發生不久，市長侯友宜越洋致電警察局，要求警力全部總動員進行掃蕩，卻被民進黨立委質疑侯友宜在演戲；另一名新北市議員王威元則控，民進黨拍了一張看起來像是他準備揮拳的照片，隨後立刻指控他是流氓，民進黨新北市黨團更公然在粉專上白紙黑字控訴王威元流氓打人，到現在貼文還未下架，但是透過影片還原現場可得知，當時王威元被推擠拉扯，毫無還手，民進黨新北市黨團卻立刻帶風向、貼標籤說王威元流氓打人，這就是民進黨一貫水準、抹黑手法。

最後，林家興對民進黨與賴清德主席提出三問：一，民進黨對外造假詐騙，對內也不甩誠信條款，賴清德還能領導？二，賴副總統忙著用公帑公務時間包裝形象，何時提出經濟解方？三，民調被郭侯雙雙超車，賴除了綁樁、玩新媒體，何時真正為年輕人解決低薪高房價問題？