轟郭台銘發言「荒謬」　蘇巧慧：作為總統候選人不及格

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者宋良義攝）



記者詹宜庭／台北報導

有意爭取國民黨2024總統提名的鴻海集團創辦人郭台銘1日舉辦台灣領袖講座，提出要把政府當企業經營，不要議會監督、高雄半屏山下設置小型核電廠等，相關言論引發爭議，昨晚緊急發文道歉。對此，民進黨立委蘇巧慧2日痛批，郭台銘在商場上或可獨霸一方，但他一連串的荒謬發言，作為總統候選人則是不及格。

蘇巧慧2日批評，郭台銘日前曾發下豪願喊出「給我30天衝刺民調」，結果14天過去了，郭台銘一連串的荒謬發言，根本還沒準備好成為一位總統候選人。

針對郭演講時發言引起外界疑慮，蘇巧慧指出，郭台銘先是詛咒台灣人得肺癌，再提議要用8萬機器人對抗8萬中國解放軍，又建議在高雄市區蓋核電廠，主張市長不用議會監督。她表示，郭台銘昨晚突然在臉書寫下355字道歉文，稱「急於凸顯問題，卻沒有掌握好表達方式」，試圖以「失言」掩蓋接二連三爆出的荒謬言論，但那其實就是他的真實想法。

蘇巧慧認為，郭台銘身為大老闆，習慣完全掌握話語權，不容他人批評，這種獨裁與不受監督的個性，完全違背公共人物服務大眾、向民眾負責的本質，直言「郭先生在商場上或可獨霸一方，但作為總統候選人則是不及格。」