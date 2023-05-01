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賴清德接見美國前白宮國安顧問波頓　承諾捍衛區域和平穩定

▲▼投入2024年總統大選的現任副總統賴清德1日接見美國前白宮國安顧問波頓（John Bolton）。（圖／總統府提供）

▲投入2024年總統大選的現任副總統賴清德1日接見美國前白宮國安顧問波頓（John Bolton）。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

投入2024年總統大選的現任副總統賴清德1日接見美國前白宮國安顧問波頓（John Bolton）時表示，感謝波頓長期以來致力增進台美關係、關注台海穩定，對於推動全球民主團結，進一步建構區域安全體系的貢獻與付出。他表示，台灣一定會堅定地與民主國家站在一起，共同捍衛區域的和平與穩定。

賴清德表示，波頓是堅定支持台灣的好朋友，長期以來致力於增進台美關係、關注台海穩定，並推動全球民主團結，進一步建構區域安全體系。特別是在擔任白宮國安顧問期間，充分落實美國對台灣的安全承諾，不僅售予台灣軍購，也支持台灣參與國際組織，對台灣的國防、外交，以及國際參與幫助很大。

賴清德指出，中國極權主義的擴張，對台海及印太地區的威脅日益嚴重，台灣在總統蔡英文的領導下，一定會堅定地與民主國家站在一起，共同捍衛區域的和平，並維護台灣的民主、自由，以及經濟發展。

賴清德提及，包括防止中國軍事武力擴張的區域合作，以及協助台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），或進一步與美國簽訂「雙邊貿易協定」（BTA）等經濟與安全合作，期盼美國持續支持，相信台灣會更有力量在印太地區扮演關鍵角色，以捍衛區域的和平與穩定。

隨後，波頓致詞時表示，他期待與賴清德針對各項議題交換意見，包含中國未來幾年可能的發展方向；以及如何具體增進台美的緊密關係，使雙方有更多合作、更多戰略層面的討論。

波頓指出，美國黨派政治的分野很大，但兩黨都共同意識到中國在經濟、政治和軍事等層面對全球造成的威脅；此外，台灣在美國的外交機構也相當積極，與美國國會各黨議員關係良好，也提供台美更多合作機會的基礎。

▼投入2024年總統大選的現任副總統賴清德1日接見美國前白宮國安顧問波頓（John Bolton）。（圖／總統府提供）

▲▼投入2024年總統大選的現任副總統賴清德1日接見美國前白宮國安顧問波頓（John Bolton）。（圖／總統府提供）

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