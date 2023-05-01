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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

巴拉圭親台派勝選　賴清德是否代表出席就職典禮受矚

▲▼民進黨主席賴清德出席高雄市信賴之友會成立大會。（圖／民進黨提供）

▲政壇關注賴清德是否將在今年過境美國「面試」。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

我國南美洲友邦巴拉圭總統大選結果出爐，這場選舉被視為巴拉圭是否與台灣持續建交的關鍵，最終友台的執政黨候選人潘尼亞（Santiago Pena）獲超過4成的得票率，自行宣布當選。值得注意的是，巴拉圭預計將於今年8月舉行就職典禮，政壇盛傳，代表民進黨競選2024總統的副總統賴清德可望代表總統蔡英文出席就職典禮，順便過境美國，但此說法未獲得證實。

外交部今天稍早發布新聞稿祝賀巴拉圭，我駐巴拉圭大使韓志正已於第一時間代表蔡英文及賴清德向巴國總統及副總統當選人申賀，我國對於巴拉圭人民展現成熟民主素養，順利完成本次大選深感敬佩。

外界同步關注，賴清德是否有機會在今年8月代表蔡英文，出席巴拉圭總統就職典禮。長期關注外交議題的國民黨立委陳以信上月於立法院外交及國防委員會質詢時便關切，聽說目前規劃由賴清德前往，順便過境美國，為賴參選總統大打知名度；不過，外交部次長李淳並未證實僅說，現在正副總統出訪都沒有定案，也都在討論當中。

回顧近年正副總統參與友邦總統就職典禮的狀況，2018年蔡英文應邀出席出席巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）就職典禮，當時「同慶之旅」過境美國洛杉磯和休士頓，並於參觀雷根圖書館時發表公開談話，被視為一大突破；2022年賴清德以總統特使身份出席宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）的就職典禮，與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）同框。

▲▼我國友邦巴拉圭總統大選，右翼執政黨紅黨（Colorado Party）44歲候選人潘尼亞（Santiago Pena）以逾42%得票率勝出。（圖／達志影像／美聯社）

▲右翼執政黨紅黨（Colorado Party）候選人潘尼亞（Santiago Pena）以逾42%得票率勝出。（圖／達志影像／美聯社）

對於巴拉圭總統大選結果，民進黨立委今天上午紛紛表達祝賀之意。民進黨立委王定宇表示，與台灣的外交關係是這場巴拉圭總統大選關鍵議題，這場遠在南美洲的總統大選，國際多以友台總統勝出來詮釋，然而，台灣和主要盟友如美國不能掉以輕心，畢竟與台斷交轉向中國已經在巴拉圭社會引起討論，也有相當支持，中國必然會找到裂縫擴大影響，台灣的外交沒有放心的本錢。

民進黨立委許智傑也提醒，恭喜潘尼亞當選，希望未來兩國的邦誼繼續長存，潘尼亞立場跟台灣一樣，要走向全世界，中國是世界的一環，當然不可能不互動，台巴兩國理念相同，未來會繼續在國際舞台上互相幫助，拓展更多經貿合作。

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