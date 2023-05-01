賴清德參與「加蚋仔遶境大拜拜」　感謝勞工對台灣經濟貢獻

▲副總統賴清德在中正萬華立委林昶佐、議員吳沛憶、洪婉臻、劉耀仁的陪同下出席「加蚋仔繞境大拜拜」，並親自下場扶轎與信徒一同繞行萬街區。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德1日出席「加蚋仔遶境大拜拜」時，向勞工朋友祝福「51勞動節」，祝大家「勞動節快樂」，感謝大家對台灣經濟的貢獻，希望未來繼續站在一起，讓台灣越來越好、經濟越來越好。

賴清德表示，「加蚋」這個地區名是來自於平埔族凱達格蘭族語，意思是沼澤之地，也就是地勢較低，相傳有一年「加蚋」這裡害蟲非常嚴重，影響農民耕作，也影響市民的安全，因此地方仕紳便迎請尪公保儀大夫遶境祈求平安，自此之後，加蚋每年都會循例舉辦「保儀大夫遶境活動」。

賴清德說，遶境活動要感謝廣照宮、聚福宮、慈安宮、天德宮、楊聖廟、湄聖宮、地藏庵、東隆宮等8間宮廟輪流舉辦，才有辦法傳承至今，他特別表達敬意。

賴清德指出，遶境活動本來是宗教活動，但現在已經成為文化活動。此外，8間宮廟不僅是信仰的中心，也因為從事公益活動、幫助窮苦民眾，現在也成為公益團體，對社會安定有很大的貢獻，尤其在疫情期間，大家共同合作，幫助政府對抗疫情，他則代表政府感謝大家的貢獻。

賴清德說，他祈求保儀大夫保佑台灣國泰民安、風調雨順，以及疫情後，經濟振興順利，大家都有更好的生活。由於適逢51勞動節，他也送上祝福，祝大家「勞動節快樂」，感謝大家對台灣經濟的貢獻，希望未來繼續站在一起，讓台灣越來越好、經濟越來越好。