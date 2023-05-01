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大陸 大陸焦點 特派現場

借廁所要花「245元買門票」！遊客氣炸公審　桂林風景區被關了

記者鄭思楠／綜合報導

大陸「五一」假期出現報復性旅遊潮，各大風景區全都被塞爆，也衍生出一堆亂象。大陸一網友近日投訴，廣西桂林市木龍湖景區外圍沒有廁所，很多遊客不便，要求入景區廁所，卻遭工作人員阻止，要求購買55元人民幣（約新台幣245元）門票才能放行，事件引起網友熱議。

據《紅星新聞》報導，4月29日，「遊客在桂林進景區上廁所要買55元門票」相關影片在網路上引發關注。一名網友發影片稱，廣西桂林市木龍湖景區外沒有廁所，民眾想進景區內上廁所，卻被要求購買55元（人民幣，下同）的門票。

影片顯示，一名男子在景區外表示只是想進廁所，並非入園遊玩，但被工人作員攔阻，要求他「出去」。

▲▼上廁所要付55元買門票惹議。（圖／翻攝自影片）

▲上廁所要付55元買門票惹議。（圖／翻攝自影片）

對於網傳影片，景區一名工作人員表示，景區裡面的廁所不是公用廁所，沒買票是不可以進入的，可能有人理解是要買55元的門票才能上廁所，但保全的意思是因為景區是收費的，必須買門票才能入園。這名工作人員還稱，類似事情經常發生。

30日下午，景區相關負責人再度回應，景區屬於收費景區，遊客入園需購買門票。如果出現遊客因上廁所而逃票進入景區的情況，景區會損失很大，而且景區外附近三四百公尺的地方有公共洗手間。景區此前已向政府相關部門建議在景區外再建一個公共洗手間，以方便民眾。

30日，據桂林市文化廣電和旅遊局通報，經核查，四川廣安籍遊客蕭世政等4人，於4月28日17點35分左右到達木龍湖景區檢票處，要求免費入園上廁所，遊客得知入園需購買55元門票後與檢票人員發生語言衝突。隨後景區安保人員上前勸阻，並指引遊客前往附近的公共廁所。事發後，桂林市旅遊市場綜合監管工作領導小組辦公室立即約談景區負責人，責成其加強員工培訓，提高文明服務水平，規範經營行為，營造文明旅遊的良好環境。目前景區已聯繫該遊客，向其表達歉意。該景區即日起閉門整改。

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廣西景區桂林廁所門票

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