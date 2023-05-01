黃河壺口瀑布外圍蓋高牆「防偷窺」　陸網友怒：看母親河還得掏錢

▲黃河壺口瀑布景區兩側蓋有遮擋物，讓大陸網友質疑要付費才可以看自然景觀。（圖／翻攝每日經濟新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸五一連假帶給各地旅遊人潮，有網友在黃河壺口瀑布景區發現，沿岸兩側蓋有約2公尺高的高牆，質疑要進景區付費100元人民幣（約440元新台幣）才可以看到黃河盛景，路過的遊客被圍牆擋著看不到，引起輿論熱議。對此，當地政府詢問景區後解釋，圍牆並非防止遊客偷窺，是出於安全考慮而建。

▲黃河壺口瀑布。（圖／CFP）

《瀟湘晨報》報導，網友劉先生透露，他於2022年夏天曾去過壺口瀑布景區，「當時兩邊就有圍牆擋著，只能買票進去，陝西側那邊的圍牆挺高的，站在外面是看不到裡面的...沒必要啊，自然景區，專門砌牆擋住幹嘛。」

大陸一名網友實地拍攝影片顯示，壺口瀑布陝西側蓋有高牆，山西側則是有圍擋物體，影片拍攝者表示，在外部無圍擋物附近，無法看到壺口瀑布，「這都是圍牆，不讓進不讓看，必須花錢才能看，不花錢的話就圍著圍牆，怕看壺口瀑布。」

▲大陸網友拍下黃河壺口瀑布景區旁的遮擋物。（圖／翻攝微博）

部分有網在影片下方留言聲援，「自然景觀，人為圍起來，假使出於安全考量用圍欄也行，弄個密不透風得強，是見不得光？」；「以前站在馬路邊上就可以看到」；「天天喊黃河母親河，想看媽還得掏錢」。

對於外界質疑，陝西側的相關人員表示，「圍牆應該是景區建的，可能怕遊客圍觀出現意外情況，目前已接到相關情況，網上產生輿情，領導正在處理。」山西臨汾市吉縣文旅局工作人員則回應稱，壺口瀑布山西側確有圍擋物，「停車場附近在修建，為了安全所以圍起來，景觀那塊不影響觀看，等停車場建好了會拆除。」