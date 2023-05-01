長沙連假首日吸45萬遊客「一半在排隊」　博物館人龍2小時排到隔壁景區

▲長沙博物館排隊人龍排到隔壁景區。（圖／翻攝瀟湘晨報）

記者魏有德／綜合報導

大陸五一連假首日，湖南長沙商圈吸引45.53萬人次流動遊客，實時人數19萬人，其中，外地遊客約佔65%。突然湧現的大量人流使得長沙各商圈、景區進入「排隊模式」，有民眾透露，上午8時取號，前面已經有100多桌在等位。此外，湖南省博物館上午7時出現排隊人潮，2小時後，人流已經排到隔壁的烈士公園景區。

▲民眾連夜搭帳篷排隊搶看音樂節。（圖／翻攝瀟湘晨報）

《瀟湘晨報》報導，當第一批來長遊客在五一廣場、解放西結束夜生活的上半場，想要打車趕往下個目的地，你會發現，在長沙凌晨2點打車，還有200多個夜貓子和你「同台競技」。有網友分享，為了趕上4月30日在長沙國際會展中心舉辦的音樂節，自己連夜去會場門口排隊，凌晨2點在音樂節門口搭起帳篷。

▲長沙「超級文和友」網紅景點。（圖／CFP）

「超級文和友」是長沙網紅名店，不僅整層樓的復古外觀吸引遊客拍照打卡，餐廳內也擁有當地最具知名度的麻辣小龍蝦和湘菜，往往在假期吸引眾多遊客前往朝聖。有遊客表示，超級文和友在上午10時許便排起長長的隊伍，長度達到數百公尺；還有人下午5時左右想去取號，發現號碼已經排到四位數，前面還有300多桌等待用餐。

▲有網友在超級文和友取號時發現，前方還有310桌客人在等待。（圖／翻攝瀟湘晨報）

至於長沙市區較為知名的景點如岳麓山、橘子洲等地，截至4月29日16:00止，橘子洲景區已接待遊客6.8萬餘人，岳麓山則是接待遊客6.1萬餘人，五一連假的剩餘時間（4月30日至5月2日），兩地門票早已預約一空。