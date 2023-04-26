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大陸 大陸焦點 特派現場

台企插旗世界茉莉花都！　打造「香香花園」吸遊客

記者蔡儀潔／廣西報導

全球10朵茉莉花，有6朵來自廣西橫州，台企亦看重這片「花香經濟」，在當地創辦了「香香花園」。總經理歐哲宇向《東森新媒體ETtoday》表示，他們是當地第一家做文創產業的台企，並看好疫後旅遊業復甦。

▲▼廣西,台青,香香花園,茉莉園 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲香香花園其中一個互動展館。（圖／記者蔡儀潔攝）

春末的茉莉花還未正式進入採摘期，但獨特的清香沁人心脾。香香花園主展館以純白主題打造，園區還設有香氛萃取工廠、智慧植物農場、商品展區、餐廳、親子互動區、露營區等，民眾能近距離體驗香氛萃取過程，還能親自製作屬於自己的香水。歐哲宇指出，「香氛這種東西，一定要親自來體驗。」

▲▼廣西,台青,香香花園,茉莉園 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲茉莉花田 。（圖／記者蔡儀潔攝）

據悉，香香花園所在的廣西橫州市是世界茉莉花都，主要種植雙瓣茉莉，特點是產量高、花期長、質量好，種植面積12.8萬畝，目前花農達40萬人。2022年，茉莉花（茶）綜合年產值達152.7億元人民幣（約新台幣680億元）。

▲▼廣西,台青,香香花園,茉莉園 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲商品展區 。（圖／記者蔡儀潔攝）

香香花園的母公司是位於深圳的香薰企業，由於茉莉花是重要原材料，因此與橫州結緣，並於2021年在中華茉莉園裡的百畝花地創辦香香花園，2022年5月正式動工建造。

「茉莉是國色天香中的『天香』」，歐哲宇介紹，他們會將採摘後的茉莉花推到回風室，在夜晚用活性碳吸附香味，之後再做萃取，這時萃出來的精油為第一道「頭香」，亦是最純的一道精油，一公斤約7、8萬元人民幣，「比黃金還貴。」

▲▼廣西,台青,香香花園,茉莉園 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲歐哲宇認為，「香氛這種東西，一定要親自來體驗。」（圖／記者蔡儀潔攝）

「我們是第一家進來做文創產業的」，歐哲宇表示，橫州是全球最大的茉莉花集散地，當地台企主營茉莉花茶產業，但他們希望引進台灣高科技的萃取技術，結合鄉村產業打造綜合型文創旅遊園區。

▲▼廣西,台青,香香花園,茉莉園 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲歐哲宇 。（圖／記者蔡儀潔攝）

歐哲宇指出，目前完成了初期建設，還處於試營運狀態，整個旅遊市場還未完全打開，主要以廣西本地團結客人和旅行團為主，完工以後會開始大力宣傳，例如抖音、微信等，「我們回頭客很多。」

香香花園剛好橫跨大陸疫情封控和疫後復甦，歐哲宇直言「進來的時間點蠻好的」，去年大概花了3個月時間完成初步建設，並開始試營運，雖然正值疫情旅客沒有很多，但能聽取客人的建議想法，不斷去完善，今年解封後旅遊業復甦，明顯感受到人潮變多，「春節期間，中華茉莉園人流達到4、5萬，園內亦有1萬人，蠻開心的，反而都有點超負載。」

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