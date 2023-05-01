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大陸 大陸焦點 特派現場

「飛鼠裝」飛人滑翔穿越張家界天門洞　極速180公里第一人稱視角曝

記者魏有德／綜合報導

大陸極限運動玩家張樹鵬4月30日身著「飛鼠裝」，以極速180公里的速度滑翔穿越湖南張家界天門洞，成為首個穿飛鼠裝穿越天門洞的中國人。現年37歲的張樹鵬選在大陸「五一」假期挑戰夢想，在眾多遊客的見證下從位於2200公尺高的直升機一躍而下，穿過天門洞後，平穩地降落在天門山99彎盤山公路的預定降落點，成功完成挑戰。

▲大陸極限運動玩家張樹鵬完成飛鼠裝滑翔穿越天門洞的壯舉。（圖／翻攝新華網）

▲大陸極限運動玩家張樹鵬完成飛鼠裝滑翔穿越天門洞的壯舉。（圖／翻攝新華網，下同）

《光明日報》報導，4月30日中午12時26分，一架直升機從天門山景區停機坪起飛，隨後升至天門洞後方上空海拔約2200米（公尺，下同）的高空，在與天門洞直線距離約850米的位置，身著翼裝（飛鼠裝）的張樹鵬從機艙起跳，如雄鷹般在天際間翱翔。

▲大陸極限運動玩家張樹鵬完成飛鼠裝滑翔穿越天門洞的壯舉。（圖／翻攝新華網）

張家界天門山海拔1300餘公尺的峭壁之上，天門洞宛如一道石門穿山而過。這座全球高海拔天然穿山溶洞洞高131.5公尺、寬57公尺、深60公尺，是極限運動愛好者的嚮往之地。

美國的全球頂尖翼裝飛行高手柯利斯（Jeb Corliss）在2011年完成挑戰，成為首位穿越天門洞的玩家，也讓坐在電視機前觀看的張樹鵬深受觸動，立志要挑戰這個壯舉，成為中國第一人。

▲大陸極限運動玩家張樹鵬完成飛鼠裝滑翔穿越天門洞的壯舉。（圖／翻攝新華網）

為了挑戰這個夢想，樟樹鵬10年間在天門山飛行練習1200餘次，在山谷上空飛行逾600分鐘，他在挑戰前表示，「我了解這裡四季的氣象，熟悉山形地貌，這座大山已經立體呈現在我的腦海裡，我隨時都可以去探究它的一切。」

▲大陸極限運動玩家張樹鵬完成飛鼠裝滑翔穿越天門洞的壯舉。（圖／翻攝新華網）

最終，張樹鵬在遊客的見證下，展開飛鼠裝的飛翼，成功滑翔穿越天門洞並平穩落在指定區，讓現場觀眾瞬間爆發出熱烈的掌聲與尖叫聲，見證張樹鵬成為繼柯利斯後，穿飛鼠裝挑戰天門洞成功的全球第二人。

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