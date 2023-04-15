東森自然美晶鑽之夜送「出國大獎」　總裁王令麟砸百萬與員工同樂

▲東森集團總裁王令麟出席晚宴。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／張家界報導

東森自然美昨14日在湖南張家界舉辦2023保健新品PQQ藜菁醇上市發佈會，晚上舉行「晶鑽之夜」超級晚會，東森集團王令麟體驗當地土家族迎賓酒，並且豪邁砸下百萬人民幣抽獎與獎勵。超級智能小夥伴PQQ也和王令麟預言，「今年是自然美52周年，將朝向百年企業發展，在總裁帶領下開出1億家店。」正好呼應總裁對於自然美心願目標，朝向挑戰100億業績努力，大家一起賺大錢。

東森自然美昨在張家界舉辦2023保健新品PQQ藜菁醇上市發佈會晶鑽，東森集團總裁王令麟、東森自然美執行長林燕玲與來自全大陸近600多位家名店老師等貴賓歡樂相聚。由於總裁闊別17年再回湖南老家，大陸方面也十分重視，張家界市委副秘書長郝慧敏、市委辦對台工作科長王海濱出席參加晚宴致意。

▲東森集團總裁王令麟體驗土家族迎賓酒「高山流水」。（圖／記者任以芳攝）

昨晚活動以張家界土家族特色民族舞開場，來自土家族姑娘「夭妹」展現好客熱情的一面，邀請王令麟體驗當地迎賓酒「高山流水」，把酒杯層層疊高，讓酒水緩緩而下，象徵步步高升祝福寓意。

晚會舉辦第一個活動高潮「晶鑽之夜走秀」，來自全大陸加盟店老師精心打扮走上舞台，個個比美。活動壓軸由總裁出場，輕鬆秀一段時尚「貓步」，再帶領員工集體走台步、留念合影，王令麟同樂的親和力，讓現場所有人十分暖心。

▼ 東森集團總裁王令麟與員工走秀同樂 。（圖／記者任以芳攝）

▲東森自然美執行長林燕玲抽出全場最大獎「峇厘島豪華五日遊」。（圖／自然美提供）

東森自然美也十分霸氣，活動抽獎砸下百萬人民幣，現場員工搶答超級東森自然美百萬答題瓜分100萬贏總裁、總裁特別禮10萬元保健產品代金券，以及由執行長隨機抽出現場最大獎，只有16名額的「峇厘島豪華五日遊」。

抽獎前，智能PQQ小夥伴也上場助陣，並且向「總裁大人」王令麟發問，「總裁大人第一次來張家界嗎？張家界好玩嗎？」

王令麟回答，「我第一次來張家界，但是還沒出去旅遊，因為要跟大家一起賺大錢。」同時反問PQQ，「你說我今年能開出多少店？」

PQQ回應，「今天是自然美52週年，一定會朝百年企業進發，我預計今年自然美在總裁帶領下可以開出1億家店。」此刻，現場響起鼓舞的掌聲，正如王令麟在新品發佈會激勵員工的談話，今年是東森銳變一年，期望目標是帶領自然美朝向營收100億的方向一起努力。

▲自然美與愛馬仕聯名禮盒NB-1晶鑽肽禮盒 。（圖／自然美提供）

晚宴活動另一項超級重點，晶鑽藝術家聯名款發佈時間，東森自然美首度與愛馬仕合作，由艾美獎獲得者、愛馬仕傳奇櫥窗設計師Mike Perry親白操刀，打造出全新限定晶鑽藝術家聯名款禮盒，引起現場所有女性的目光。

林燕玲也介紹，「NB-1晶鑽肽禮盒是最高端以胜肽群為主產品，今年賦予時尚新裝，特地邀請愛馬仕傳奇櫥窗設計師Mike Perry，也是獲艾美獎的藝術家親自操刀。」

東森自然美市場行銷副總馮晨介紹，「這款NB-1晶鑽肽禮盒限量2千套，Mike Perry的塗鴉設計理念充滿童趣，使用綠色和黃色的顏色、流暢的線條和標誌性IP鴨鴨來表達青春、自然和美麗這正是Natural Beauty所關注。」

▼ 東森自然美市場行銷副總馮晨介紹NB-1晶鑽肽禮盒 。（圖／記者任以芳攝）

▲東森集團總裁王令麟親自頒發東森自然美2023傑出貢獻獎。（圖／記者任以芳攝）

大約兩個多小時晚宴氣氛溫馨熱鬧，東森自然美也不忘感念過去疫情三年，員工們辛勞表現。東森集團總裁王令麟親自頒發東森自然美2023傑出貢獻獎，獲獎老師有深海區吳靖、江蘇區徐亞莉、黑吉近區白莉、鄂湘籍區雙燕、陝甘寧區蘭燕。

東森自然美2023健康先鋒門店獎由東森自然美執行長林燕玲頒獎，獲獎者有深海區：吳靖；福建區：沈秀芹；鄂湘贛區：鄧燕；浙江區：魏美麗、張佳。

▼ 東森自然美執行長林燕玲頒獎東森自然美2023健康先鋒門店獎。（圖／記者任以芳攝）

