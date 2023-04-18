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大陸 大陸焦點 特派現場

時隔29年回湘祭祖！　王令麟念祭文哽咽：遵循家訓精誠努力、突破艱難

▲▼ 王令麟、總裁、湖南、祭祖、2023、 。（圖／記者任以芳攝）

▲東森集團總裁王令麟與家人回湖南長沙市望城區老家祭祖 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／長沙報導

相隔29年，東森集團總裁王令麟16日二次回大陸老家湖南祭祖探親，唸誦祭文時，王令麟心情十分感動，數度哽咽，首先向列祖列宗報告王氏家族近況，以及自己多年來奮鬥發展創立東森集團，締造年營收105億人民幣，多年來始終秉持祖父簡文公「天下無不勞而獲，唯有精誠努力，方可突破艱難」的家訓，讓後代子孫懂得自愛自強，為善助人，盡忠職守，成為人生最寶貴的資產，取之不盡，用之不竭。

重回先祖奮鬥的地方，王令麟與家人來到湖南長沙市望城區橋驛鎮和茶亭鎮祭祖，首先祭拜曾祖父王德山與譚氏曾祖母之墓。超過百年歷史的王家古墓位於樹林裡，保留完整，因年代久遠有些雜草，經由當地鄉親和王室宗親重新打理，一個多月前特地鋪上小白石子路，等待老鄉王令麟一行歸來。

▲▼ 王令麟、總裁、湖南、祭祖、2023、 。（圖／記者任以芳攝）

▲東森集團總裁王令麟向曾祖父王德山之墓宣讀祭文 。（圖／記者任以芳攝）

王令麟與堂哥王令宣等摯親上香祭拜，代表家人用湖南話宣讀祭文，「親愛的爹爹（曾祖父），您好！我是令麟，您老人家的曾孫兒，爸爸又曾是簡文祖父的次子，我是又曾的四子。今天我跟我的愛人胡曉菁小姐．及您的長孫業恢的兒子令宣、女兒曉蓉、女婿鳴棟及孫事展的兒子，你曾孫兒令傑在民國一百一十二年（2023年）的四月十六日，一起來到湖南省長沙縣望城老家，向您祭拜致敬。」

王令麟指出，「我民國四十四年（1955年）在台灣出生，現在我們王氏家族在全世界及台灣已經四代同堂了，總共有七十六人。」

▲▼ 王令麟、總裁、湖南、祭祖、2023、 。（圖／記者任以芳攝）

▲東森集團總裁王令麟向曾祖父王德山之墓宣讀祭文 。（圖／記者任以芳攝）

王令麟進一步說，「我在民國79年、85年跟90年，三次當選台灣立法委員。」此刻他忍不住揉眼拭淚，接著向列祖列宗報告，「而後擔任國民黨立法院黨團書記長，以及二十年台灣商業界的理事長，其中包括商業總會理事長六年及台北市商業會理事長六年。」

王令麟表示，自己從小遵循祖父簡文公提字家訓，「天下無不勞而倖得之收獲，亦無徒勞不獲之耕耘，唯貫以一致之精誠，出以持續之努力，則任何艱危無不可以突破之理」。

▲▼ 王令麟、總裁、湖南、祭祖、2023、 。（圖／記者任以芳攝）

▲東森集團總裁王令麟向祖輩報告此生謹守家訓，是人生最寶貴資產。（圖／記者任以芳攝）

他強調，過去參與政治及社會服務工作二十年，累積許多刻骨銘心的經驗，在台灣創立「東森集團」，事業涵蓋台灣、大陸、香港及東南亞，員工有7千多人，經銷商有數10萬家，年營收105億人民幣，創造就業機會，養活數萬人的家庭，這是責任也實踐祖父簡文公家訓 。

最後，王令麟語帶哽咽說，「親愛的曾祖父，這是我一生第二次來大陸望城縣祭祖與探親，內心非常感動，祖父簡文公的遺訓，使我們子女都懂得自愛自強，為善助人，盡忠職守。這是我們人生最寶貴的資產，取之不盡，用之不竭。請您在天之靈，保佑王家子孫永遠實踐簡文公的家訓，為我中華民族貢獻心力。曾孫兒令麟、令宣、令傑，曾孫女曉容、曾孫女婿鳴棟謹拜。」

▼ 東森集團總裁王令麟祭拜曾祖父王德山之墓 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 王令麟、總裁、湖南、祭祖、2023、 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 王令麟、總裁、湖南、祭祖、2023、 。（圖／記者任以芳攝）

▲東森集團總裁王令麟祭拜曾曾祖父王琴南，宣讀祭文 。（圖／記者任以芳攝）

結束祭拜曾祖父，相隔不到十分鐘路程，王令麟來到曾曾祖父王琴南之墓，位於一片竹林，十分寧靜安詳的風水寶地。王氏老家親戚同樣備好花籃、香燭與三牲莊嚴祭拜。

王令麟與摯親再次獻上白菊、行三鞠躬禮，代表宣讀祭文，一圓多年心願，終於重回故里告慰先祖之靈，內心十分感動，數度哽咽。

▼ 東森集團總裁王令麟祭拜曾曾祖父王琴南之墓 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 王令麟、總裁、湖南、祭祖、2023、 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 王令麟、總裁、湖南、祭祖、2023、 。（圖／記者任以芳攝）

▲湖南望城鄉親特地修建水泥路，迎接老鄉東森集團總裁王令麟「回湘」 。（圖／記者任以芳攝）

得知王令麟要回鄉，王家親戚也很給力，立刻展現「湖南速度」，半個多月前修整泥巴路，親自鋪上水泥路，方便王令麟一行祭拜曾祖父。儀式結束後，王家親友特地準備湖南味的「姜鹽豆子芝麻茶」歇歇腳，也是王令麟兒時常喝的家鄉記憶。

與王家親友多年不見，69歲王令麟開心介紹，「這位王持德老先生已經75歲，身體相當硬朗，是我們王氏家族成員，由於輩份緣故，必須稱我為『叔叔』。」

說完他和親友都忍不住哈哈大笑，在華人社會傳統倫理禮俗上，難免有年齡與輩份有不相等的有趣情況。

▼ 東森集團總裁王令麟從小喝的湖南家鄉味「豆子芝麻茶」。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 王令麟、總裁、湖南、祭祖、2023、 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 東森集團總裁王令麟與老家親友話家常 。（圖／記者任以芳攝）

談起老家的變化，王令麟也說，「真的很不簡單，農村的小康社會。」回想29年前與父親王又曾回老家祭祖，村子環境相當純樸，如今一晃眼，親戚都買汽車，村莊庭院整潔、水電齊全，生活十分便利。

正好王令麟的曾曾祖父王琴南之墓位於民居望群村下壩石組1號，臨走前特地與摯親留影紀念。他也十分感念望城王氏家族親戚，多年來把祖墳打理的完整乾淨。王令麟感性的說，「我的家譜從康熙至今有600年歷史，中華民族祭祖的傳統是很了不起事情，做人不能忘本，今後我會常常回來祭祖。」

▼ 東森集團總裁王令麟與家人溫馨合影 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 王令麟、總裁、湖南、祭祖、2023、 。（圖／記者任以芳攝）

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