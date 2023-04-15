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大陸 大陸焦點 特派現場

愛馬仕設計師操刀！　東森自然美「晶鑽限定禮盒」 全球獨家2千套

▲▼ 自然美、總裁、王令麟、張家界、晚宴、2023 。（圖／東森自然美提供）

▲東森集團總裁王令麟帥氣現身。（圖／東森自然美提供）

記者任以芳、鄭思楠／張家界－台北 連線報導

東森自然美14日在湖南張家界舉辦2023保健新品PQQ藜菁醇上市發佈會，「晶鑽之夜」超級晚會，東森自然美與愛馬仕首度合作的全新限定晶鑽藝術家聯名款禮盒也重磅發佈。經典又趣味的設計，讓禮盒看起來簡直就像個藝術品一樣，質感高到直接爆表，令在場所有女性驚呼超喜歡。東森自然美執行長林燕玲介紹，「NB-1晶鑽肽禮盒是最高端以勝肽群為主產品，今年賦予時尚新裝，特地邀請愛馬仕傳奇櫥窗設計師Mike Perry，也是獲艾美獎的藝術家親自操刀。」

東森自然美14日舉行「晶鑽之夜」超級晚會，東森集團總裁王令麟帥氣現身，與來自全大陸近600多位家名店老師等貴賓歡樂相聚。當天的晚宴活動就是推出晶鑽藝術家聯名款，東森自然美首度與愛馬仕合作。

▲▼ 自然美、總裁、王令麟、張家界、晚宴、2023 。（圖／東森自然美提供）

▲▼東森自然美與愛馬仕首度合作，全新限定晶鑽藝術家聯名款禮盒重磅發佈。（圖／東森自然美提供）

▲▼ 自然美、總裁、王令麟、張家界、晚宴、2023 。（圖／東森自然美提供）

這款全新限定晶鑽藝術家聯名款禮盒一發布，引起全場驚呼「太美了」，精緻童趣的設計、愛馬仕高辨識度的風格，讓這個禮盒看起來簡直就像個藝術品一樣，值得珍藏和擁有！

東森自然美執行長林燕玲介紹，「NB-1晶鑽肽禮盒是最高端以勝肽群為主產品，今年賦予時尚新裝，特地邀請愛馬仕傳奇櫥窗設計師Mike Perry，也是獲艾美獎的藝術家親自操刀。」

▲▼ 自然美、東森自然美執行長林燕玲 。（圖／記者任以芳攝）

▲東森自然美執行長林燕玲介紹禮盒的獨家設計巧思。（圖／記者任以芳攝）

林燕玲解密禮盒獨家設計巧思，「Mike Perry對顏色搭配有非常獨到的眼光，既展示了童趣，也不失愛馬仕一貫的奢華感。畫中的每一個元素，都是他精心設計，也把我們東森自然美畫進了畫中。」

仔細看Mike Perry插畫色彩極度繽紛，針對東森自然美LOGO設計藏了小心思，經典IP鴨鴨人高舉鑽石，背後襯托一朵大花，正好呼應「晶鑽肽光芒耀顏套組」名稱。使用大量綠色和黃色，以及流暢線條表達青春、自然和美麗，正是Natural Beauty所關注。

▼愛馬仕傳奇櫥窗設計師Mike Perry經典IP鴨鴨人高舉鑽石。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 自然美、東森自然美執行長林燕玲 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼NB-1晶鑽肽禮盒、愛馬仕合作限量禮盒 。（圖／東森自然美提供）

▲自然美與愛馬仕聯名禮盒NB-1晶鑽肽禮盒。（圖／東森自然美提供）

林燕玲指出，東森自然美打造的是美麗和健康，美麗背後有一個很重要的版塊就是時尚，這次的合作是美妝護膚品在第二季首發，對標國際級的做法。她也透露，這款NB-1晶鑽肽禮盒限量2千套，「限量是一個很重要的概念，會把形象烘托到最高，同時也是高端客戶值得搶購的一個現象級的產品。」

▲▼ 自然美、張家界、產品 。（圖／自然美提供）

▲東森自然美重磅推出2023保健新品PQQ藜菁醇。（圖／東森自然美提供）

另外，東森自然美新推出PQQ藜菁醇果蔬汁飲、膠原蛋白三肽飲、NB-1禦妍新品，開啓自然美保健元年。其中，PQQ藜菁醇果蔬汁日夜飲品，解鎖熱門成分白藜蘆醇，可以保護血管抗衰老、降低體脂仿儲存、面部抗老化，該飲品內含千金難買的PQQ。

PQQ美國科學家用X線晶體衍射技術，首次確認神秘的酶為醇脫氫酶的輔酶，將其命名為吡咯喹啉醌，簡稱PQQ，被歸類為一種類B族維生素，第14種維生素，在美國被稱為「超級維生素」，是非常稀有生物體必須營養素，藉由特殊提煉與白藜蘆醇完美結合，成為自然美今年最受外界關注的保健飲品。

▲▼PQQ藜菁醇果蔬汁飲,膠原蛋白三肽飲,NB-1禦妍新品,。（圖／東森自然美提供）

▲膠原蛋白三肽飲。（圖／東森自然美提供）

東森自然美另一款新保健飲品膠原蛋白三肽飲，顛覆傳統打造口服熱瑪吉，強效提拉緊致肌膚，號稱醫療級勝肽，擁有專利酵素水解技術，蛋白質切割成帶有生物活性的小分子勝肽，加速膠原新生，吸收率是一般膠原肽的4.8倍，快速刺激細胞修復及增生，成功鎖住皮膚Q彈澎潤。

夏天到了，為了讓許多女孩輕鬆瘦身，東森自然美還推出溫體爆脂儀，採用先進的多極（八極）熱能技術，利用熱能的穿透力，每秒數百萬次的高頻率熱能持續轉達，達到其疏散結節，溶脂、散寒，通經的效果。

利用40000HZ強聲波發射頻率，精準穿透人體脂肪層，由於產生強烈的共振聲波，使脂肪細胞間極速振動、撞擊，使甘油三脂分解成甘油何游離脂肪酸，產生脂肪內向爆破。消耗熱量，消耗細胞的水分，使脂肪縮小，達到減脂的效果。

▼東森自然美溫體爆脂儀。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 自然美、東森自然美執行長林燕玲 。（圖／記者任以芳攝）

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