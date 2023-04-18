　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

王令麟謹記家訓「為善助人」　捐100萬人民幣建設祖父創辦簡文中學　

▲▼ 湖南、王令麟、總裁、祭祖、簡文中學 。（圖／記者任以芳攝）

▲東森集團總裁王令麟回到祖父王簡文創辦「簡文中學」參訪，捐出100萬人民幣建校助學金。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／長沙報導

東森集團總裁王令麟時隔29年重返湖南長沙市望城區老家，帶著家人於16日祭祖探親，前往祖父王簡文創辦的學校「簡文中學」，得知創校以來陸續培育3千多名學子受到良好教育，讓王令麟十分感動，將捐贈100萬人民幣（台幣近450萬），作為老師升級和清寒學子獎學金，同時協助學校建教合作，不忘實踐祖父從小耳提面命的提醒，「人擁有萬貫家財，不如有一技之長，終生受用。」

▲▼ 湖南、王令麟、總裁、祭祖、簡文中學 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 東森集團總裁王令麟祖父一手創辦的「簡文中學」            。（圖／記者任以芳攝）

簡文中學位於長沙市望城區茶亭鎮，由王令麟的祖父王簡文一手創辦，之前名稱為「尚義小學」。兩岸開放探親後，王令麟的父親王又曾與校方聯繫，於1996年捐資人民幣800萬元，重新選址建校，2014年，望城試點開展托管模式辦學，簡文中學與望城一中聯合辦學，正式更名為望一簡文中學。

早期大陸資源較於匱乏，創辦人王簡文大力捐款建校的義舉讓鄉親十分感動，特地製作塑像和生平簡介讓後代學生飲水思源，時時感念創辦人「十年樹木，百年樹人」的用心良苦。

▲▼ 湖南、王令麟、總裁、祭祖、簡文中學 。（圖／記者任以芳攝）

▲東森集團總裁王令麟與家人在祖父王簡文塑像前合影。（圖／記者任以芳攝）

如今王令麟一行再次回到湖南老家，除了祭祖探親，最重要任務就是替祖父來探視「簡文中學」。孩子們也獻上鮮花，歡迎王爺爺到來，氣氛溫馨。王令麟參訪學校之前，首先向祖父王簡文祭拜，告知此行目的，並且與家人在塑像前留影紀念。

▲▼ 湖南、王令麟、總裁、祭祖、簡文中學 。（圖／記者任以芳攝）

▲簡文中學校方人員與湖南省台辦、長沙市台辦熱烈歡迎東森集團總裁王令麟一行。（圖／記者任以芳攝）

為了讓王令麟了解「簡文中學」近年發展進度，校方特地舉辦座談會，湖南省台辦副主任楊金定、宣傳處長何意、副處長唐方，長沙市台辦主任繆畫、副主任蘇啟豐，長沙市望城區副區長蔡哲，以及王令麟三十多年老朋友，也是長沙優秀台商代表之一、全國台企聯常務副會長、普羅集團董事長鄭聰俊陪同參訪。

望一簡文學校校長張勇介紹，「多年來，學校辦學條件不斷完善，教學效果顯著提升，前後培養了近3000名學子。」目前學校為九年一貫制學校，共12個教學班，學生超過500人，教學品質穩居當地鄉鎮第一，連續三年獲得區教育系統一等獎，尤其在各項運動賽事經常獲得好成績。

▲▼ 總裁、王令麟、簡文學校、祖父創辦、湖南、祭祖2023 。（圖／記者任以芳攝）

▲簡文中學五年級生王蕾代表全體學生向東森集團總裁王令麟致謝 。（圖／記者任以芳攝）

簡文中學五年級的王蕾，代表全體學生向王令麟表示感謝。她說，「當年王又曾爺爺離開家鄉到台灣打拼，事業有成後仍心繫家鄉，回鄉捐資建起新學校，讓大家感受到兩岸一家親，濃濃家國情。」

王蕾轉述自己父親二十幾年前，坐在明亮高大的校舍讀書，度過最充實的童年，完成人生夢想。如今自己也坐在窗明幾淨的教室，得到最好的教育，「未來將繼續承擔發展家鄉的責任和振興中華的希望。」此刻，王令麟一邊聽，一邊感動的點頭，十分欣慰驕傲祖父創辦學校幫助故鄉培育無數人才。

▼ 得知許多學生受到良好教育，東森集團總裁王令麟當下真情流露，十分感動。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 總裁、王令麟、簡文學校、祖父創辦、湖南、祭祖2023 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湖南、王令麟、總裁、祭祖、簡文中學 。（圖／記者任以芳攝）

▲東森集團總裁王令麟宣布捐款100萬人民幣繼續建校，現場響起熱烈掌聲。（圖／記者任以芳攝）

得知當地不少學生受益於簡文學校，王令麟內心十分感動，總結時提出兩點建議。他指出，「將捐贈人民100萬元（台幣近450萬）作為老師的升級聘任，以及補助清寒學子的獎學金，第二提供老師技能，幫助十歲以上的孩子，依照個人興趣提供一技之長，努力把學校升級為高級高等中學，或是職業學校建教合作。」

▼長沙市望城區副區長蔡哲代表致贈珍貴相冊，內容是「簡文中學」創校以來老照片。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 總裁、王令麟、簡文學校、湖南、祭祖2023 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湖南、王令麟、總裁、祭祖、簡文中學 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 總裁王令麟回贈校方祖父王簡文珍貴的書法畫冊。（圖／記者任以芳攝）

座談會後，校方致贈王令麟十分珍貴相冊，搜集「簡文中學」創校以來所有的老照片。王令麟也回贈祖父王簡文優美的書法畫冊，其中一頁是所有王家子孫謹記在心的家訓，「天下無不勞而倖得之收獲，亦無徒勞不獲之耕耘，唯貫以一致之精誠，出以持續之努力，則任何艱危無不可以突破之理」。

見到簡文中學始終堅守祖父辦學精神，王令麟也多次表達致謝，願同校方一起努力培育優秀人才，走訪校園時見到茂盛的樹木環境，他有感而發的佩服祖父很會挑選地方，樹木茂盛、鳥語花香是很好的風水之地。

▲▼ 湖南、王令麟、總裁、祭祖、簡文中學 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 離去前，東森集團總裁王令麟多次不捨回望簡文中學豪祖父塑像。（圖／記者任以芳攝）

王令麟也分享祖父辦學原因，「我祖父三代單傳，清朝時期大家都想要多讀書，考狀元、舉人、秀才，但是100年都沒有人考中，因此祖父決定辦小學。」

1990年王令麟首次當選立法委員，「當時我的父親（王又曾老先生）痛哭流涕，說我總算對祖先有交代，因為立法委員在古時候是一品官，換算現在公務員是14職等，父親直說要回來祭祖，於是我1993年第一次回鄉祭祖（時隔29年）。」

王令麟十分懷念小時候與祖父感情最好，兩人生活長達十年點滴回憶，但祖父脾氣很大，管教相當嚴格，放學回家沒寫作業被叫去罰跪兩個小時，祖母心疼還是孩子的王令麟，祖父就會嚴厲大喊「跪！」一旁老友鄭聰俊玩笑的說，「你一定是最調皮！」

▲▼ 總裁、王令麟、簡文學校、湖南、祭祖2023 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 東森集團總裁王令麟分享祖父遺訓之一，「人擁有萬貫家財，不如有一技之長」。（圖／記者任以芳攝）

王令麟繼續分享兒時趣事，有一回祖父找他，外面深夜風大雨大，連父親王又曾都說「不要去了！」當時王令麟人小膽大，不顧家人反對，冒著風雨撐把小傘，走半小時路程去找祖父，後來受到誇讚，「你真是個角色！」堂姐王曉容也說，「他（王令麟）從小就很聰明。」

臨走前，王令麟站在門口多次不捨回望簡文中學和祖父塑像，祖孫回憶既懷念也感慨，他始終謹記祖父最常說的那句話，「人擁有萬貫家財，不如有一技之長，終生受用。」未來將延續祖父遺訓「自愛自強，為善助人，盡忠職守。」協助簡文學校培育更多青年學子擁有「一技之長」，回饋鄉里社會。

▼東森集團總裁王令麟與普羅集團董事長鄭聰俊、長沙市台辦主任繆畫、長沙市望城區副區長蔡哲（右）。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湖南、王令麟、總裁、祭祖、簡文中學 。（圖／記者任以芳攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
《全明星》晏柔中懷孕了！　男友甜曬超音波照
沒戴口罩搭捷運！　阿伯下秒「1舉動」讓他呆住了
快訊／民進黨初選民調　新北第一選區人選出爐！
快訊／「對發票神器」宣布終止服務！　用戶震驚
LIVE／郭台銘首談「郭侯配」　2原因喊有信心
小六女童爆被老師霸凌！　70字求救紙條曝
鐵粉等到了！　麥當勞「1品項」重磅回歸
桃園男當街下跪「被妻狠摑4巴掌」　網見路名笑了
Jasper 9歲了「驚人變化曝光」！學費1年飆破百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新生兒辦戶口被註記「文盲或半文盲」　派出所回應：系統自動生成

王令麟謹記家訓「為善助人」　捐100萬人民幣建設祖父創辦簡文中學　

時隔29年回湘祭祖！　王令麟念祭文哽咽：遵循家訓精誠努力、突破艱難

他吐槽女友「瘋罵麵難吃」爆紅！網見1關鍵力挺女方：快分手

浙江一工廠突發惡火致11死　鋼結構廠房燻黑變形

連國寶都敢打！　飼養員用竹竿戳打大貓熊「遊客笑鬧旁觀」

她公審阿伯搭港鐵「狂看短裙女」　照片一出反遭全場逆風罵翻

中國海事局突發航行警告！黃海今進行「重大軍事活動」

他拍「女友瘋罵麵難吃」影片爆紅　全場一聽反力挺女方：真心勸分

陸網熱議全班同學在教室內吞雲吐霧　一看學院名秒懂：課程需要

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

劉青雲、鄭秀文「金像獎奪帝后」！　入圍10次首封后...笑唱：等得花兒也謝了

權威名醫顧芳瑜涉詐保　雙手上銬遭警方帶走！

小女童池邊餵食「超肥大錦鯉」　影片瘋傳震撼眾人：這是什麼豬

李多慧下次來台時間曝　粉絲嗨炸瘋搶門票完售

新生兒辦戶口被註記「文盲或半文盲」　派出所回應：系統自動生成

王令麟謹記家訓「為善助人」　捐100萬人民幣建設祖父創辦簡文中學　

時隔29年回湘祭祖！　王令麟念祭文哽咽：遵循家訓精誠努力、突破艱難

他吐槽女友「瘋罵麵難吃」爆紅！網見1關鍵力挺女方：快分手

浙江一工廠突發惡火致11死　鋼結構廠房燻黑變形

連國寶都敢打！　飼養員用竹竿戳打大貓熊「遊客笑鬧旁觀」

她公審阿伯搭港鐵「狂看短裙女」　照片一出反遭全場逆風罵翻

中國海事局突發航行警告！黃海今進行「重大軍事活動」

他拍「女友瘋罵麵難吃」影片爆紅　全場一聽反力挺女方：真心勸分

陸網熱議全班同學在教室內吞雲吐霧　一看學院名秒懂：課程需要

不爽遭台鐵停權　營造公司求國賠獲准617萬

快訊／布林肯：美國外交使團在蘇丹遇襲　車隊遭開火

Challenge Taiwan22、23日登場　超過8千名鐵人齊聚台東

超人力霸王粉絲快看！超Q「仙草奶凍」來了　超商限定開賣

登記參選立委　鍾沛君要全民調：沒道理用跟大選有偏差的方式

《全明星》晏柔中懷孕了！　男友甜曬超音波照「達成生活新共識」

快訊／抓到了！士林情侶坐路邊　菜刀男當街嗆聲猛追原因曝

張惠妹才剛唱完10場　火速「合體天王劉德華」曝光新計畫！

一家8口「憂鬱症」10餘年涉詐保險金5570萬　全判無罪

韓媒：台積電3奈米良率63%　4奈米遭三星快速追趕

大陸熱門新聞

她公審阿伯狂看短裙女　全場逆風

他拍女友瘋罵麵難吃　影片爆紅

中國發布航行警告！黃海進行重大軍事活動

包皮割一半突加價！30歲男醒來氣炸持刀捅死醫生

吃排骨一口咬下全是「白色物體」 店家要賠償「4888」諧音氣壞顧客

電動車進入淘汰賽　理想CEO：最過癮3年開始了

女兒非丈夫親生！妻喊冤沒和別人同房　反轉真相曝

國中畢業就工作　弟弟供2姊念大學

戶頭多出400萬！陸警校生「沒花掉一毛錢」遭判無期

連國寶都敢打！ 飼養員用竹竿戳打大貓熊「遊客笑鬧旁觀」

他吐槽女友「瘋罵麵難吃」爆紅！網見1關鍵力挺女方

時隔29年回湘祭祖　王令麟哽咽唸祭文謹記家訓

王令麟捐百萬建設祖父創辦簡文中學

新生兒辦戶口被註記「文盲或半文盲」 派出所回應：系統自動生成

更多熱門

相關新聞

時隔29年回湘祭祖　王令麟哽咽唸祭文謹記家訓

時隔29年回湘祭祖　王令麟哽咽唸祭文謹記家訓

相隔29年，東森集團總裁王令麟16日二次回大陸老家湖南祭祖探親，唸誦祭文時，王令麟心情十分感動，數度哽咽，首先向祖輩報告王氏家族近況，以及自己多年來奮鬥發展創立東森集團，締造年營收105億人民幣，多年來始終秉持祖父簡文公「天下無不勞而獲，唯有精誠努力，方可突破艱難」的家訓，讓後代子孫懂得自愛自強，為善助人，盡忠職守，成為人生最寶貴的資產，取之不盡，用之不竭。

YG彩妝師教「膠水底妝法」整天不脫妝

YG彩妝師教「膠水底妝法」整天不脫妝

學霸正妹高財商一個月升聘紅寶

學霸正妹高財商一個月升聘紅寶

愛馬仕設計師操刀！　東森自然美「晶鑽限定禮盒」

愛馬仕設計師操刀！　東森自然美「晶鑽限定禮盒」

王令麟砸百萬抽獎與員工同樂

王令麟砸百萬抽獎與員工同樂

關鍵字：

湖南張家界東森東森自然美王令麟新品美容美妝保健食品老闆雲王令麟

讀者迴響

熱門新聞

船員才下船　急衝極樂淫窟點23歲「棉花糖妹」交易

好市多神級玩具大降價！家長搶翻

牛仔褲已退流行？網：韓國歐巴都「這樣穿」

女星一轉身「巨胸狂冒青筋」！

鏡頭還在拍！24歲正妹上真人秀「蓋被遭性侵」

她公審阿伯狂看短裙女　全場逆風

必比登牛肉湯送錯　老闆娘摔錢：我收不起

賀軍翔妹結婚了！兄妹高顏值合照

直擊175cm名模女星拍戲「當街跨坐」

雷雨彈來襲全台變天　3天降雨出爐

AV女優絲襪對決！Joeman被新有菜強抱掀暴動

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

小S招牌短髮突消失！「變溫柔長髮」　網驚呼：好像林志玲

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

面試被刷掉！她不甘心「去信問原因」竟反轉結局

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻
爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面