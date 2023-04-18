王令麟謹記家訓「為善助人」　捐100萬人民幣建設祖父創辦簡文中學　

▲東森集團總裁王令麟回到祖父王簡文創辦「簡文中學」參訪，捐出100萬人民幣建校助學金。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／長沙報導

東森集團總裁王令麟時隔29年重返湖南長沙市望城區老家，帶著家人於16日祭祖探親，前往祖父王簡文創辦的學校「簡文中學」，得知創校以來陸續培育3千多名學子受到良好教育，讓王令麟十分感動，將捐贈100萬人民幣（台幣近450萬），作為老師升級和清寒學子獎學金，同時協助學校建教合作，不忘實踐祖父從小耳提面命的提醒，「人擁有萬貫家財，不如有一技之長，終生受用。」

▲ 東森集團總裁王令麟祖父一手創辦的「簡文中學」 。（圖／記者任以芳攝）

簡文中學位於長沙市望城區茶亭鎮，由王令麟的祖父王簡文一手創辦，之前名稱為「尚義小學」。兩岸開放探親後，王令麟的父親王又曾與校方聯繫，於1996年捐資人民幣800萬元，重新選址建校，2014年，望城試點開展托管模式辦學，簡文中學與望城一中聯合辦學，正式更名為望一簡文中學。

早期大陸資源較於匱乏，創辦人王簡文大力捐款建校的義舉讓鄉親十分感動，特地製作塑像和生平簡介讓後代學生飲水思源，時時感念創辦人「十年樹木，百年樹人」的用心良苦。

▲東森集團總裁王令麟與家人在祖父王簡文塑像前合影。（圖／記者任以芳攝）

如今王令麟一行再次回到湖南老家，除了祭祖探親，最重要任務就是替祖父來探視「簡文中學」。孩子們也獻上鮮花，歡迎王爺爺到來，氣氛溫馨。王令麟參訪學校之前，首先向祖父王簡文祭拜，告知此行目的，並且與家人在塑像前留影紀念。

▲簡文中學校方人員與湖南省台辦、長沙市台辦熱烈歡迎東森集團總裁王令麟一行。（圖／記者任以芳攝）

為了讓王令麟了解「簡文中學」近年發展進度，校方特地舉辦座談會，湖南省台辦副主任楊金定、宣傳處長何意、副處長唐方，長沙市台辦主任繆畫、副主任蘇啟豐，長沙市望城區副區長蔡哲，以及王令麟三十多年老朋友，也是長沙優秀台商代表之一、全國台企聯常務副會長、普羅集團董事長鄭聰俊陪同參訪。

望一簡文學校校長張勇介紹，「多年來，學校辦學條件不斷完善，教學效果顯著提升，前後培養了近3000名學子。」目前學校為九年一貫制學校，共12個教學班，學生超過500人，教學品質穩居當地鄉鎮第一，連續三年獲得區教育系統一等獎，尤其在各項運動賽事經常獲得好成績。

▲簡文中學五年級生王蕾代表全體學生向東森集團總裁王令麟致謝 。（圖／記者任以芳攝）

簡文中學五年級的王蕾，代表全體學生向王令麟表示感謝。她說，「當年王又曾爺爺離開家鄉到台灣打拼，事業有成後仍心繫家鄉，回鄉捐資建起新學校，讓大家感受到兩岸一家親，濃濃家國情。」

王蕾轉述自己父親二十幾年前，坐在明亮高大的校舍讀書，度過最充實的童年，完成人生夢想。如今自己也坐在窗明幾淨的教室，得到最好的教育，「未來將繼續承擔發展家鄉的責任和振興中華的希望。」此刻，王令麟一邊聽，一邊感動的點頭，十分欣慰驕傲祖父創辦學校幫助故鄉培育無數人才。

▼ 得知許多學生受到良好教育，東森集團總裁王令麟當下真情流露，十分感動。（圖／記者任以芳攝）

▲東森集團總裁王令麟宣布捐款100萬人民幣繼續建校，現場響起熱烈掌聲。（圖／記者任以芳攝）

得知當地不少學生受益於簡文學校，王令麟內心十分感動，總結時提出兩點建議。他指出，「將捐贈人民100萬元（台幣近450萬）作為老師的升級聘任，以及補助清寒學子的獎學金，第二提供老師技能，幫助十歲以上的孩子，依照個人興趣提供一技之長，努力把學校升級為高級高等中學，或是職業學校建教合作。」

▼長沙市望城區副區長蔡哲代表致贈珍貴相冊，內容是「簡文中學」創校以來老照片。（圖／記者任以芳攝）

▲ 總裁王令麟回贈校方祖父王簡文珍貴的書法畫冊。（圖／記者任以芳攝）

座談會後，校方致贈王令麟十分珍貴相冊，搜集「簡文中學」創校以來所有的老照片。王令麟也回贈祖父王簡文優美的書法畫冊，其中一頁是所有王家子孫謹記在心的家訓，「天下無不勞而倖得之收獲，亦無徒勞不獲之耕耘，唯貫以一致之精誠，出以持續之努力，則任何艱危無不可以突破之理」。

見到簡文中學始終堅守祖父辦學精神，王令麟也多次表達致謝，願同校方一起努力培育優秀人才，走訪校園時見到茂盛的樹木環境，他有感而發的佩服祖父很會挑選地方，樹木茂盛、鳥語花香是很好的風水之地。

▲ 離去前，東森集團總裁王令麟多次不捨回望簡文中學豪祖父塑像。（圖／記者任以芳攝）

王令麟也分享祖父辦學原因，「我祖父三代單傳，清朝時期大家都想要多讀書，考狀元、舉人、秀才，但是100年都沒有人考中，因此祖父決定辦小學。」

1990年王令麟首次當選立法委員，「當時我的父親（王又曾老先生）痛哭流涕，說我總算對祖先有交代，因為立法委員在古時候是一品官，換算現在公務員是14職等，父親直說要回來祭祖，於是我1993年第一次回鄉祭祖（時隔29年）。」

王令麟十分懷念小時候與祖父感情最好，兩人生活長達十年點滴回憶，但祖父脾氣很大，管教相當嚴格，放學回家沒寫作業被叫去罰跪兩個小時，祖母心疼還是孩子的王令麟，祖父就會嚴厲大喊「跪！」一旁老友鄭聰俊玩笑的說，「你一定是最調皮！」

▲ 東森集團總裁王令麟分享祖父遺訓之一，「人擁有萬貫家財，不如有一技之長」。（圖／記者任以芳攝）

王令麟繼續分享兒時趣事，有一回祖父找他，外面深夜風大雨大，連父親王又曾都說「不要去了！」當時王令麟人小膽大，不顧家人反對，冒著風雨撐把小傘，走半小時路程去找祖父，後來受到誇讚，「你真是個角色！」堂姐王曉容也說，「他（王令麟）從小就很聰明。」

臨走前，王令麟站在門口多次不捨回望簡文中學和祖父塑像，祖孫回憶既懷念也感慨，他始終謹記祖父最常說的那句話，「人擁有萬貫家財，不如有一技之長，終生受用。」未來將延續祖父遺訓「自愛自強，為善助人，盡忠職守。」協助簡文學校培育更多青年學子擁有「一技之長」，回饋鄉里社會。

▼東森集團總裁王令麟與普羅集團董事長鄭聰俊、長沙市台辦主任繆畫、長沙市望城區副區長蔡哲（右）。（圖／記者任以芳攝）